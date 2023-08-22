iiii Tech и GreenData заключили стратегическое партнерство в направлении автоматизации бизнес-процессов

iiii Tech, компания в области технологических решений, и GreenData, российский разработчик low-code платформы, объявили о заключении стратегического партнерства с целью предоставления решения по автоматизации бизнес-процессов для клиентов обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители iiii Tech.

Сочетание проектного опыта iiii Tech и GreenData позволит клиентам сократить временные затраты, повысить эффективность и улучшить управление бизнес-процессами.

С помощью платформы GreenData можно создавать решения для реализации различных бизнес задач всех ключевых подразделений компании. Платформа является разработкой российского вендора и включена в Единый реестр российского ПО. Платформа позволяет выстроить и автоматизировать даже сложные и нестандартные процессы. Low-code технологии GreenData дают возможность в короткие сроки и с минимальными затратами реализовать цели, стоящие перед бизнесом с учетом его специфики, а многолетний опыт iiii Tech в бизнес-аналитике поможет выстроить процессы оптимальным образом для заказчиков.

Одно из ключевых преимуществ платформы GreenData – возможность быстро создавать типовые решения, в число которых входят системы класса СЭД, BPMS, CRM, TMS, WMS, FM, MDM, ITSM, HRM, OMS, ERP, и которые легко можно масштабировать в дальнейшем.

«Наши приоритеты остаются неизменными – мы предлагаем клиентам лучшие решения для их задач. Мы рады объединить наш внушительный межотраслевой опыт с профессионализмом коллег из GreenData и возможностями их платформы. Я уверен – наши клиенты по достоинству оценят результаты нашего партнерства. Мы выбрали партнера GreenData, поскольку это решение представляет реальный low-code, что дает неограниченные возможности для построения и автоматизации любых процессов», – сказал руководитель направления BPMS iiii Tech Антон Сергеев

«Мы рады сотрудничеству с новым сильным партнером. Отраслевая экспертиза iiii Tech и low-code технологии от GreenData позволят совместно укрепить позиции на рынке готовых бизнес-решений», - отметил Андрей Архипов, генеральный директор GreenData.

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iiii Tech - ИТ-интегратор, специализирующийся на решениях для среднего и крупного бизнеса. iiii Tech создает enterprise-решения для российского рынка с 1996 г. В апреле 2022 г. компания прошла путь отделения от иностранной головной компании, став обособленным российским бизнесом и полностью локализовав инфраструктуру и ПО. Основные продукты: BPMS, RPA, облачные решения, managed services, managed DevOps, поддержка и развитие SAP, RPA и заказная разработка программного обеспечения.

GreenData - российская ИТ-компания, разработчик импортонезависимой low-code платформы GreenData. Платформа включена в Единый реестр российского ПО и позволяет создавать решения для реализации даже самых сложных бизнес-критичных задач любых подразделений компании.