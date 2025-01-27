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Видеоаналитика компании «ТрансТелеКом» позволяет контролировать безопасность на производстве

Сервис «Видеоаналитика» компании «ТрансТелеко»м помогает контролировать безопасность на производстве благодаря обширному функционалу, позволяющему распознавать заданные предметы и отслеживать их перемещения. Об этом CNews сообщили представители «ТрансТелеКом».

В основе сервиса лежит программный модуль, который использует алгоритмы нейросети. Его функционал позволяет обнаруживать объекты определенного типа – например, контейнеры, автомобили, коробки – и распознавать их, игнорируя визуальные помехи. Система анализирует расположение объектов относительно друг друга и тем самым, может детектировать различные события, в том числе близость человека к движущейся технике, отклонения от нормативов в ходе производственных процессов (в том числе ношение СИЗ), пересечение линий или нахождение в опасных зонах.

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Также система видеоаналитики умеет определять государственные номера автомобилей, марку, модель, цвет и фиксировать факт их передвижения по территории, въезда и выезда. На основании распознавания номера могут быть реализованы функции запрета въезда на территорию для транспорта, не включенного в «белый» список или включенного в «черный».

Таким образом, видеоаналитика решает основные рутинные задачи, минимизируя нагрузку на людей и высвобождая их ресурсы.

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