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Платформа Pragmacore представила возможность быстро перераспределять ресурсы на стройке между фронтами работ

Российская цифровая платформа для стройки Pragmacore (резидент «Сколково») представила возможность управлять фронтами строительных работ и быстро перераспределять ресурсы между ними. Новый функционал платформы позволит строительным компаниям минимизировать простои на стройке и сократить расходы в среднем на 7%.

Сегодня день простоя на стройке может обходится строительным компаниям в десятки миллионов рублей. Чаще всего это происходит по причине недостаточно актуальных данных у конкретных специалистов и отсутствия полной картины о проекте, поскольку в существующих цифровых системах чаще работа строится только на основе фактических данных по открытым фронтам работ. Новый функционал платформы Pragmacore дает возможность управлять не только открытыми, но и работать с доступными фронтами работ. Пользователи уже могут распределять будущие поступления ресурсов, максимально задействовать имеющуюся технику и рабочих, и главное - предвидеть сценарии и риски простоев и задержек и минимизировать потенциальный негативный эффект.

Кирилл Поляков, сооснователь платформы Pragmacore: «На строительных проектах нередко бывает так, что на конкретный фронт работ привлечены рабочие, техника, задействованы субподрядчики, но работы по какой-то причине не ведутся - например, из-за перебоев в поставках или отсутствия рабочей документации. В таком случае вся вертикаль проекта несет расходы: от субподрядчика до бенефициара. Для избежания таких ситуаций мы создаем возможность управлять открытыми фронтами работ: если какие-то работы не могут выполнятся в данный момент, то теми же силами можно выполнять другие работы на площадке: более поздние по плану, либо параллельные. Таким образом, будут максимально задействованы все ресурсы на проекте и минимизирован простой».

Система определяет открытые и доступные фронты работ, собирая и объединяя данные из нескольких модулей. Она фиксирует наличие проектной документации, необходимой комплектации, оборудования, материалов и рабочих и сигнализирует, когда для открытия фронта работ не хватает обеспеченности по конкретным позициям. Все данные собираются в диаграмму Ганта, где пользователи могут видеть готовность перехода к следующему фронту работ. Формируя месячно-суточный график, пользователи получают возможность отследить ситуацию по каждому направлению на месяц вперед, влиять на работы и предвидеть возможные риски.

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Pragmacore - облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент «Сколково». Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.

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