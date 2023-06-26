Цифровая платформа для управления стройкой Pragmacore привлекла инвестиции на сумму 74 млн рублей

Компания «Прагма», разработчик цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore и резидент инновационного центра «Сколково», объявила о закрытии раунда инвестиций на сумму 74 млн. руб.

Pragmacore – облачное решение для управления строительными проектами. Платформа позволяет контролировать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду и использует встроенные алгоритмы машинного обучения для определения открытого фронта работ и ожидаемых сроков окончания реализации проектов. Применение платформы позволяет строительным компаниям сократить затраты на строительство объекта в среднем на 7%.

Ангельское финансирование будет направлено на дальнейшую разработку платформы Pragmacore и масштабирование продаж.

Платформа Pragmacore представляет собой контур из семи сопряженных модулей: «Pragmacore.дашборд» - единая система для аналитики, управления и мониторинга строительства; «Pragmacore.поиск рабочих» - облачный сервис для поиска и найма людей рабочих специальностей в соответствии с потребностью проекта; «Pragmacore.комплектация» - сервис, отвечающий за цифровизацию всей цепочки комплектации материалами и оборудованием: от расчета потребности и контрактации до оприходования на складе и вовлечения в производство; «Pragmacore.оферта» - облачный сервис для предварительного расчета стоимости проекта, анализа физико-технических и финансовых показателей; «Pragmacore.проектирование» - онлайн-инструмент управления разработкой проектной документации; «Pragmacore.бюджет» - единое информационное пространство, позволяющее управлять экономикой строительства в режиме реального времени; «Pragmacore.управление» работами - онлайн инструмент для планирования и управления графиком производства работ.

Модули могут работать как часть экосистемы или в виде самостоятельного автономного инструмента. Также на платформе реализована возможность интеграции с другими сервисами, необходимыми на строительных проектов: дронами, биржей МТО, убером спецтехники, BIM-технологиями, «1С».

Кирилл Поляков, управляющий партнер компании «Прагма»: «Pragmacore уже сегодня является связующим звеном между заказчиком и исполнителем, а также другими участниками проекта и закрывает главные пробелы других цифровых решений для стройки: человеческий фактор, сложность внедрения, ошибки в документах и системах, неудобная отчетность. В дальнейшем мы планируем запуск трех новых модулей в рамках платформы, которые дадут представление о возможных факторах риска на проекте с помощью нейронных сетей и искусственного интеллекта. С помощью big data станет возможным не только увидеть эти риски, но и обходить».

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Проект был основан в 2021 г. Кириллом Поляковым и Алексеем Дроздовым, в прошлом - топ-менеджеры крупных строительных холдингов в промышленных и нефтегазовых сферах и Александром Черняком - предпринимателем в сфере ИТ с более чем 15 летним опытом создания цифровых продуктов. В офисах компании на данный момент работают около 100 сотрудников.

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Pragmacore - облачная платформа для автоматизации строительного бизнеса, резидент «Сколково». Позволяет управлять стройкой и контролировать реализацию строительных проектов, в том числе отслеживать сроки проекта и бюджет, формируя единую информационную среду по проектам, с дополнительным функционалом в виде модуля предиктивной аналитики на базе машинного обучения.