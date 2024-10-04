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Fort Monitor научился учитывать пробег транспорта в условиях радио-электронных помех

Fort Telecom представил небольшое, но актуальное обновление системы мониторинга транспорта Fort Monitor. Главное новшество версии 3.27.1 — решение проблемы искажения трека автотранспорта и связанных с ним параметров — пробега, скорости, расхода топлива — в результате радио-электронного воздействия. В Fort Monitor v. 3.27.1 сразу два источника для коррекции — данные с СAN-шины и LBS от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители Fort Monitor.

«В последнее время искажение данных о передвижении транспорта из-за некорректной работы GPS/GLONASS — настоящий бич для компаний, эксплуатирующих транспорт. На трек завязан целый ряд показателей — скорость, пробег, расход. Искаженные данные каскадом создают проблемы для эксплуатирующих, технических, бухгалтерских и других служб. Единственное решение – опираться на источник данных, который не будет зависеть от работы ГНСС. Поэтому несмотря на подготовку новой версии Fort Monitor, мы приняли решение выпустить внеочередное обновление текущей версии, которое снизит остроту проблемы», — сказал менеджер продукта Fort Monitor Дмитрий Осколков.

Теперь пользователи Fort Monitor могут использовать в качестве источника данных о пробеге абсолютный или относительный пробег по CAN-шине. Аналогично для данных о скорости — CAN-скорость или механический датчик скорости.

Вторым источником данных станет LBS (location based service) — определение координат по базовым станциям через сервисы «Яндекс».

После обновления пользователи смогут выбирать, какой источник данных будет использоваться для данных о пробеге и скорости транспорта.

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Обновление 3.27.1 также включает оптимизацию целого ряда отчетов, которые формирует Fort Monitor. В частности, к единым расчетным алгоритмам были приведены отчеты по работе агротехники: по агрозонам, групповой обработке полей и общим показателям. Более удобным стало формирование и отображение ряда других отчетов.

Среди улучшений также настройка события в случае, если по какому-либо датчику перестает поступать информация, и традиционное для всех обновлений исправление незначительных ошибок.

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