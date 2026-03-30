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Баранов Иван

СОБЫТИЯ


30.03.2026 В России создан подводный робот-беспилотник для исследования Арктики 1
08.12.2016 Система Fort Monitor внедрена в автопарке завода минеральной воды «Волжанка» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Баранов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Fort Telecom - Форт-Телеком 45 1
TEPCO - Фукусима АЭС - атомная электростанция 43 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 29 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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РАН ДВО - ТОИ - Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской Академии наук 5 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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