«Корус консалтинг» разработал приложение для планирования производственных процессов шинного завода Ikon Tyres

Эксперты «Корус консалтинг» разработали приложение для Ikon Tyres, благодаря которому шинное производство избежало незапланированных остановок и обеспечило плановый выпуск зимних шин к зимнему сезону 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Корус консалтинг».

Ikon Tyres – это новый бренд с опытом производства шин с 2005 г. Ранее завод являлся российским подразделением финского шинного концерна Nokian Tyres и в течение длительного времени использовал приложение для планирования производства, предоставленное головным офисом концерна. После смены собственника, в связи с продажей концерном российского бизнеса, приложение стало недоступно.

В силу того, что производство шин Ikon Tyres осуществляется по принципу бесперебойной конвейерной линии, прекращение работы старого приложения могло привести к остановке завода. Создавать планы производства шин разных типоразмеров, управлять производственными мощностями, контролировать технологические остановки оборудования, а также своевременно поставлять заказы на автоматизированном заводе возможно только при наличии современного многофункционального приложения. В связи с этим предприятию требовался надежный партнер для разработки замещающего решения.

Процессы планирования производства на шинном заводе Ikon Tyres являются уникальными, следовательно, требовалась специальная разработка, не имеющая аналогов на рынке. Чтобы разработать замену, обратились к экспертам «Корус консалтинг», с которыми уже был многолетний опыт сотрудничества: за 10 лет завершено пять совместных проектов, включая внедрение WMS в распределительном центре в 2016 г. и организацию технической поддержки.

Проект по разработке приложения включает три этапа, первый из которых на данный момент успешно завершен: специалисты «Корус консалтинг» разработали и внедрили MVP решения, позволяющее планировать производство шин с учетом потребностей бизнеса и заводских возможностей. Для этого эксперты разработали современный пользовательский интерфейс, развернули и настроили инфраструктуру, необходимую для работы приложения, а также провели необходимые этапы тестирования и передали систему в промышленную эксплуатацию.

«Когда на рынке отсутствует готовое решение, которое полностью соответствовало бы потребностям, мы предлагаем нашим клиентам заказную разработку. — сказал Михаил Гедзберг, руководитель направления заказной разработки ГК «Корус консалтинг» — Система обладает широким перечнем функций для создания, корректировки или смещения плана производства во времени, несколькими видами представления, множеством фильтров и способов поиска данных.

В ходе второго и третьего этапа проекта разработчики добавят новые функциональные блоки: планирование процесса ошиповки шин и планирование загрузки прессов.

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Результатом сотрудничества «Корус консалтинг» и Ikon Tyres стало оперативное замещение «ушедшего» программного обеспечения: новое приложение позволяет удобно планировать производство шин от одного дня до полугода. Теперь сотрудники завода во Всеволожске, как полноправные владельцы продукта, могут оперативно настраивать и кастомизировать решение согласно потребностям.

«Мы оказались в ситуации, когда и производство должно продолжать работать, и данные нужно сохранить, и систему заменить. Эксперты «Корус консалтинг» рассмотрели все возможные варианты и предложили заказную разработку как способ решения нашей непростой задачи. Результатом проекта довольны: приложение планирования производства не только успешно заменило прежнее ПО, но и учитывает наши пожелания, сформированные в ходе работы с предыдущей системой», – сказал менеджер проекта от Ikon Tyres Юрий Александров.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г. и реализовала с тех пор более 1500 проектов во всех отраслях экономики. Сегодня в «Корус консалтинг» работают более 1200 сотрудников.