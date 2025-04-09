От трех до пяти. Власти хотят продлить срок «российскости» «железа» на два года

Минпромторг подготовил проект изменений в правила ведения реестра российской промышленности. Согласно ему, запись о продукции в реестре будет действительна не три, а пять лет.

С трех до пяти

Как выяснил CNews, Минпромторг предлагает увеличить срок действия записи о продукте в реестре российской промышленной продукции с трех до пяти лет. Проект постановления Правительства с такой инициативой был размещен на портале проектов нормативных правовых актов в начале апреля 2025 г.

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Минпромторг также предлагает продлить срок действия актов экспертизы Торгово-промышленной палаты (ТПП). На основе таких актов ТПП Минпромторг формирует записи в реестре российской промышленной продукции. Срок действия начинается с даты формирования акта или реестровой записи при условии соответствия требованиям, предусмотренным постановлением В 2022 г. Минпромторг уже продлевал срок действия акта с одного до трех лет.

Производитель для получения подтверждения страны происхождения продукции подает заявку через государственную информационную систему промышленности (ГИСП) Минпромторга. К нему он прикладывает документ о соответствии балльной системе — акт экспертизы ТПП. И затем министерство выдает заключение о включении продукции в реестр.

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Минпромторг хочет увеличить срок действия записи в реестре до пяти лет

CNews направил запросы в Минпромторг и ТПП о причинах, по которым предлагается увеличить сроки действия реестровой записи.

Мнение отрасли

Отрасль с некоторым скепсисом смотрит на предлагаемые изменения. Например, Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга направила отзыв на проект Минпромторга 8 апреля (письмо есть в распоряжении CNews).

Сейчас в связи «с санкционными ограничениями отрасль радиоэлектроники находится в состоянии динамичных изменений, направленных на развитие технологического суверенитета», отмечается в письме. «Соответственно, для данной продукции важно сохранить соответствие последовательному увеличению технологического передела. В таком случае сохранение срока действия актов экспертизы и реестровых записей на три года будет соответствовать заданным целям, так как будет стимулировать динамику развития электроники, а срок действия пять лет окажется менее эффективным и не позволит достичь поставленных целей в предполагаемых масштабах».

«Расходы на выполнение процедур не являются существенными по сравнению с обычными текущими расходами организаций, — отмечает глава Ассоциации Ирина Митина в своем письме. — Вместе с тем, пятилетний срок будет повышать риски злоупотреблений со стороны недобросовестных участников оборота». По ее мнению, в случае сохранения прежнего срока действия актов и записей, производители будут находится в более оптимальных условиях, позволяющих контролировать недопущение оборота контрафактной продукции.

«Сейчас в радиоэлектронной отрасли требования по локализации продукции усложняются практически каждый год, пояснил CNews представитель производителя электроники Fplus. — Для подтверждения соответствия продукции новым требованиям необходимо получать новую реестровую запись, поэтому в целом трех лет было достаточно». Но увеличение срока действия реестровых записей позволит разработчикам и производителям радиоэлектронной продукции сосредоточиться на разработке новых продуктов, отметил он.



Как пояснил CNews собеседник в отрасли, эта инициатива может затормозить развитие отрасли. «Производитель... пять лет сможет не вкладываться в импортозамещение и усиление локализации», — поясняет он. «Трехлетний же срок стимулирует производителей вкладываться в освоение переделов, чтобы оставаться в реестре, так как с каждым годом повышается проходной балл», — заключил он.

Чистка реестра

Минпромторг в апреле 2025 г. также подготовил поправки к правилам ведения реестра российской промышленной продукции. Согласно им, производитель обязан отчитаться о произведенной и проданной продукции, иначе запись о ней из реестра будет исключена. По мнению экспертов, это поможет выявлять несоответствия в закупке комплектующих и использовании их в российской продукции.

Собеседники CNews поясняли, что в реестр попадают недобросовестные поставщики, которые делают партию на отечественной компонентной базе, а затем поставляет в госсектор оборудование на иностранной.