Ноутбуки Inferit Silver включены в реестр отечественного оборудования

Ноутбуки Inferit Silver ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline) включены в реестр Минпромторга. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инферит».

Тонкие и легкие устройства премиального класса с возможностями апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и хранилища (до 1 ТБ) имеют экран с высоким разрешением и весят 1,35 кг. Теперь их можно использовать для решения задач импортозамещения в корпорациях и государственных учреждениях любого масштаба.

НИОКР-подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» развивает линейки оборудования в тесном взаимодействии с клиентами и рынком. Линейка Inferit Silver соответствует требованиям руководителей крупных компаний и специалистов благодаря легкому (1,35 кг) и прочному алюминиевому корпусу, мощной начинке и яркому экрану с разрешением 2560х1600 пикселей.

В Реестр российской промышленной продукции Минпромторга внесены ноутбуки Inferit Silver, в базовой комплектации оснащенные энергоэффективным процессором Intel Core i5-1240P 12 поколения, хранилищем SSD M.2 емкостью 256 ГБ и 8 ГБ RAM. Они подойдут для любых рабочих задач — от использования офисных приложений до потребления цифрового контента. Порт RJ45 позволяет подключить ноутбук к сети по проводу на скорости до 1000 Мбит/с.

Для заказа доступны версии с оперативной памятью DDR4 до 32 ГБ и хранилищем SSD M.2 на 512 ГБ и 1 ТБ. За безопасность отвечают сканер отпечатка пальца и модуль TPM. Камера с разрешением 1080P защищена шторкой для дополнительной конфиденциальности.

Производство материнских плат, планок оперативной памяти, хранилищ SSD, плат ввода-вывода, а также сборка готовых устройств осуществляются в России. Мощность завода «Инферит» во Фрязино составляет 300 тыс. единиц компьютерной и серверной техники и 60 тыс. электронных модулей в год.

Технические характеристики Inferit Silver: экран: 14,1 дюйма, 2560×1600, яркость – 300 нит; процессор: Intel Core i5-1240P (12 поколение); графика: Intel Iris Xe Graphics (80EU), 1,3 МГц; оперативная память: 8 ГБ DDR4 (с возможностью расширения до 32 ГБ); хранилище: SSD M.2 256 ГБ (возможна установка SSD до 1 ТБ); Камера: 1080p, оборудована шторкой; аккумулятор: 5022 мА·ч (до 8 часов работы); масса: 1,35 кг; материалы корпуса: алюминий, пластик; габариты: 313,8х222х17,87 мм; цвета корпуса: серебро.

Реестровый номер №10585444, дата внесения в реестр: 29 октября 2024 г.

Для заказчиков «Инферит» доступна возможность предустановки операционной системы «МСВСфера АРМ 9». Она имеет интуитивно понятный графический интерфейс, разработана специально для оснащения автоматизированных рабочих мест и адаптирована под широкий круг пользовательских задач. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры.

Олег Епишин, директор по продажам «Инферит», отметил: «Мы активно работаем над тем, чтобы внести наши устройства в реестр Минпромторга — это позволит нам предлагать все больше техники для решения задач импортозамещения, которые стоят перед бизнесом и государством. Мы уже помогали организациям с помощью наших реестровых моноблоков и ПК различных форм-факторов, а теперь дополнили список реестровых моделей ноутбуками, уже зарекомендовавшими себя на рынке как надежные устройства для руководящего состава и специалистов в различных отраслях. Inferit Silver – это легкие устройства, оснащенные экраном с высоким разрешением и имеющие широкие возможности для апгрейда, что позволяет настроить их в соответствии с требованиями организации и конкретного пользователя».