«Ооберон истейт» внедрила электронный архив «Этлас»

Московская компания «Ооберон истейт» для работы с документацией использует электронный архив «Этлас». Нововведение позволило освободить сотрудников компании от рутины и оптимизировать бизнес процессы. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт».

Деятельность «Ооберон истейт» связана с управлением собственной и арендованной недвижимостью. В этом бизнесе точное и быстрое делопроизводство является одним из обязательных условий эффективного ведения дел. В то же время развитие цифровых технологий привело к тому, что документооборот с контрагентами сегодня ведётся почти полностью в электронном виде. Поэтому у компании, как и у большинства компаний в стране, внедрение систем электронного документооборота стало закономерным и необходимым шагом.

Изучив имеющиеся на рынке предложения и оценив собственные потребности, руководство приняло решение внедрять систему электронного документооборота поэтапно и начать с реорганизации архива. Для решения этой задачи был выбран электронный архив «Этлас». В пользу этого решения говорят его особенности: простота установки и настройки, возможность начать работу с программой прямо «из коробки»; кроссплатформенность и низкие системные требования; широкая функциональность базовой версии и возможность её расширения с помощью подключаемых модулей; гарантированная информационная безопасность хранения документов, благодаря регулярным обновлениям ПО; надёжная техническая поддержка от отечественного разработчика.

Поскольку в компании нет штатных ИТ-специалистов, вместе с покупкой лицензии на использование электронного архива был приобретён годовой абонемент на базовую техническую поддержку электронного архива.

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Уже первые впечатления от ПО оставили у сотрудников компании положительные впечатления: они отметили простой интерфейс программы, который любому пользователю компьютера позволяет без труда освоить её возможности.

По мнению руководства «Ооберон истейт», оптимизация делопроизводства и документооборота позволит сразу получить эффект от внедрения электронного архива, так как освобождает сотрудников компании от бумажной рутины.