Спецпроекты

БФТ представила новое решение для контроля за ходом строительства и реконструкции ОКВ

Интеграция Бизнес-приложения

БФТ представила на рынке автоматизированную систему «БФТ.Капвложения» для мониторинга объектов капитальных вложений. Решение позволяет оценить ход строительства, включить нужные объекты в адресную инвестиционную программу, пройти экспертизу, сформировать отчеты и решить ряд других задач.

Система «БФТ.Капвложения» предназначена для автоматизации процессов планирования мероприятий по объектам капитальных вложений, в том числе в части средств и сроков. Через систему пользователи получают необходимые данные о строительстве объектов и фактически затраченных средств с целью дальнейшего анализа и контроля.

Через «БФТ.Капвложения» осуществляется ведение реестра ОКВ. В цифровом пространстве формируется и систематизируется база объектов, которые находятся на балансе региона и/или муниципальных образований. Система позволяет проводить отбор объектов для включения в адресную инвестиционную программу (АИП) или другие реестры. Сервисы системы позволяют контролировать ход строительства объектов капитальных вложений в режиме реального времени – с помощью фотофиксации, видеонаблюдения, отражения в системе фактических сроков реализации мероприятий каждого этапа. Также через систему можно контролировать расходы в разрезе направлений инвестирования, формировать регламентированную или аналитическую отчетность, получать экспертные заключения.

Функциональную основу системы составляет ряд сервисов: сервис фото-, видеонаблюдения. Обеспечивает фото-, видеорегистрацию на объектах капитальных вложений по графику наблюдения, архивирование полученной информации; сервис «Геосервер». Позволяет хранить и отображать координаты ОКВ на картах; сервис «АЦК-Импортер». Реализует обмен данными между системами линейки АЦК; сервис «БФТ.е-Архив». Обеспечивает долгосрочное хранение документов, организацию оперативного доступа к ним; сервис электронной подписи. Организует подписание электронных документов системы с помощью ЭП; сервис ETL. Преобразует данные, трансформирует их и загружает в текущее хранилище, выгружает преобразованные данные.

Организация единого цифрового пространства для мониторинга и контроля ОКВ способствует систематизации всех данных, оптимизации процессов взаимодействия, обеспечению открытости информации для населения.



Другие материалы рубрики

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

EPAM покупает американскую финтех-компанию

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Техноблог

Можно ли легально скачать видео с YouTube?

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам