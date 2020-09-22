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«Вега» запустила автоматизированное производство печатных плат для «умных» электросчетчиков

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запустил автоматизированную линию по производству печатных плат для электросчетчиков с автоматической передачей данных. Новые мощности позволят выпускать до 50 тыс. плат ежемесячно.

Старт производству на Рыбинском заводе приборостроения (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника») дал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Открытие автоматизированной линии стало одним из этапов реализации трехстороннего соглашения между МРСК Центра, концерном «Вега» и Правительством Ярославской области, подписанного в 2018 г.

Новое производство состоит из лазерного маркировщика, принтера трафаретной печати, установщика, печи конвекционного оплавления, а также включает в себя участок автоматической оптической инспекции и установку селективной пайки.

«Рыбинский завод приборостроения продолжает наращивать производство, выпуская новую продукцию, соответствующую требованиям времени. Запускаемый проект призван решить задачу учета расхода электроэнергии: «умные» счетчики будут способствовать формированию базы для цифровой трансформации электросетевого комплекса. Это еще один шаг к развитию цифровой экономики в нашей стране», – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Новое производство позволяет автоматизировать операции, которые ранее выполнялись вручную. Например, оборудование самостоятельно производит установку компонентов на плату по заданной оператором программе.

Благодаря участку автоматической оптической инспекции, контроль и выявление возможных дефектов на конечном изделии также происходит в автоматическом режиме.

«Автоматизация всех участков производства печатных плат позволяет исключить человеческий фактор и повысить качество выпускаемой продукции. Открытие новой линии обеспечит увеличение доли гражданской продукции на предприятии до 30%. Учитывая масштабную федеральную программу по внедрению интеллектуальных приборов учета электроэнергии, мы планируем получить первую прибыль уже в 2021 г.», – сказал генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

«Умные» счетчики обеспечивают автоматический сбор и передачу показаний оператору данных, а также позволяют пользователям следить за объемом потребляемой энергии и оплачивать услуги через мобильное приложение. В будущем планируется расширение функционала устройств – появится возможность отключать подачу электроэнергии в конкретные комнаты квартиры (например, если забыли выключить утюг или электрическую плиту).

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