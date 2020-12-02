Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Ростех и правительство Ярославской области займутся цифровой трансформацией региона

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Правительство Ярославской области и госкорпорация Ростех подписали соглашение о цифровой трансформации региона. Согласно договоренностям Ростех проведёт экспертную оценку уровня информационно-технологической экосистемы области, поможет определить ключевые перспективные направления развития и окажет содействие в наиболее точной постановке задачи.

В результате реализации проекта в Ярославской области появятся передовые цифровые сервисы и услуги для граждан в области здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других. Сотрудничество предполагает применение инструментов Rostec.digital – направления Ростеха, предназначенного для проведения цифровой трансформации в субъектах РФ и отдельных отраслях экономики.

«Государственные услуги сегодня все чаще предоставляются в электронном виде. Такая форма удобна для жителей, потому что позволяет избежать лишних поездок и очередей, а в условиях пандемии еще и обеспечивает безопасность. Чем больше будет цифровых сервисов, тем проще и оперативней становится обратная связь с населением. У Ростеха есть наработанные методики создания клиентоориентированных электронных платформ, корпорация готова предоставить нам свою экспертную помощь. Совместно мы сможем сделать работу в ИТ-секторе региона более удобной и выгодной для предпринимателей и жителей области», – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В настоящий момент Ярославская область входит в ТОП-20 регионов согласно рейтингу субъектов Российской Федерации по значению сводного индекса цифрового развития регионов. На территории региона зарегистрировано более 600 ИТ-компаний, где работает почти 8 000 человек.

«Использование механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в разработке информационных систем позволяет добиться результатов гораздо быстрее и качественнее. Открывая доступ частному цифровому бизнесу к широкой государственной инфраструктуре, мы способствуем снятию барьеров, связанных с временными и финансовыми издержками. Благодаря такой модели взаимодействия все процессы между участниками рынков станут прозрачными, органы власти смогут анализировать наиболее актуальные данные», – сказал директор по цифровой трансформации Ростеха Рачик Петросян.

Цифровая трансформация экономики России заложена в указ, подписанный Президентом РФ 21 июля 2020 года. Презентация Rostec.digital состоялась в ходе V юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) 23 сентября 2020 г. После презентации Ростех и Нижегородская область подписали соглашение о цифровой трансформации Нижегородской области. 24 сентября 2020 г. Ростех и Минстрой России подписали соглашение о цифровой трансформации строительной отрасли. 30 ноября Ростех и Пермский край подписали соглашение о цифровой трансформации Прикамья.



Другие материалы рубрики

Центробанк России выпустит цифровой рубль, но он не будет аналогом биткоина

Власти завалят россиян налогами на криптовалюту и штрафами за их неуплату

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис»

Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon

В России разрешат покупать и продавать машину через «Госуслуги»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выбираем Smart TV: какая платформа лучше?

Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ

Техноблог

Как работают умные термостаты?

Сам себе режиссер: на какие камеры можно снимать для Netflix

Показать еще

Наука

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего
Показать еще
80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных 80% российских компаний готовы к внедрению потоковой обработки данных Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче Александр Пятигорский, «Открытие»: Российским банкам незачем оглядываться на Запад — мы намного круче