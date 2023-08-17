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«Росэлектроника» завершила испытания универсальных малогабаритных измерителей скорости

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» завершил испытания малогабаритных доплеровских измерителей скорости и угла сноса (ДИСС) для самолетов, вертолетов и беспилотников. В составе автономных систем навигации оборудование позволяет летательным аппаратам автоматически держать курс даже в сложных метеоусловиях, обстановке радиоэлектронных помех и при отсутствии спутниковой связи. Производство новых ДИСС начнется в 2024 г.

«Росэлектроникой» представлены два типа измерителей – Д-055МЦ (самолетный) и Д-055МС (вертолетный). Оборудование построено на отечественной элементной базе.

Д-055МЦ позволяет измерять скорость летательного аппарата в диапазоне от 180 до 4500 км/ч на высоте до 20000 м. Масса устройства не превышает 8 кг, а время выхода в рабочий режим составляет не более 3 минут. Вертолетный Д-055МС определяет скорость от 5 до 270 км/ч на высоте до 4500 м, а его масса не превышает 4 кг. Оба устройства могут применяться в беспилотных летательных аппаратах.

Новые доплеровские измерители разработаны входящим в «Росэлектронику» Рыбинским заводом приборостроения.

«Особенность этих измерителей скорости в том, что они могут стыковаться с навигационными комплексами летательных аппаратов различных типов вне зависимости от времени их создания. Это позволяет применять приборы как для модернизации летного парка, так и в составе перспективной техники. В ближайшее время мы планируем провести цикл летных испытаний совместно с ЛИИ им. Громова, а в 2024 г. приступить к серийному производству», – сказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

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