«Ростех» представил мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городской среде

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил многофункциональную мобильную радиолокационную станцию. Она может «видеть» небольшие объекты, в том числе малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 кг позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля.

Портативная РЛС разработана Рыбинским заводом приборостроения (входит в «Росэлектронику») на отечественной элементной базе. Принцип работы основан на эффекте Доплера и обработке сигналов движущихся объектов или их движущихся частей. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов – РЛС обнаруживает автомобиль на расстоянии более 10 км, а лодку или катер – на расстоянии около 6 км.

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Станция может эффективно работать даже при наличии множества целей в полосе обзора, например, когда дрон находится рядом со стаей птиц.

«Проведенные испытания доказали, что портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 м. Кроме того, станция «видит» и радиопрозрачные цели, например, аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведем работы по внедрению автоматического режима работы, а также интеграции модуля подавления БПЛА», – сказал генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.