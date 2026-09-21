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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201516
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Мероприятия 894

Малышев Михаил

СОБЫТИЯ


21.09.2026 «Миранда» обеспечила прозрачность выборов: около 800 участков в 6 регионах под видеонаблюдением 1
22.11.2018 «Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер» 1
07.04.2010 «Дружба» приступила к внедрению DocsVision 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Малышев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

NVision Group - Энвижн Груп 700 1
Docsvision - ДоксВижн 1061 1
Миранда-Медиа 86 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35609 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5883 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8424 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2292 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14389 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24649 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8579 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2010 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 902 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2610 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6515 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 199 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 209 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7525 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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