Индексная книга (каталог) CNews*
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Малышев Михаил
СОБЫТИЯ
|21.09.2026
|«Миранда» обеспечила прозрачность выборов: около 800 участков в 6 регионах под видеонаблюдением 1
|22.11.2018
|«Энвижн груп» представил систему фильтрации интернет-трафика «Барьер» 1
|07.04.2010
|«Дружба» приступила к внедрению DocsVision 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Малышев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|NVision Group - Энвижн Груп 700 1
|Docsvision - ДоксВижн 1061 1
|Миранда-Медиа 86 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3082 1
|Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 199 1
|ЛНР - Луганская Народная Республика 209 1
|Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 135 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167809 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.