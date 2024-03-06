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«Ростелеком» внедряет AR технологии в коммерческой услуге

Если вы думали, что управлять техникой и проводить ремонтные работы удаленно это не просто, то «Ростелеком» доказывает обратное. Компания протестировала AR очки и российское программное обеспечение «Иксар» для использования в коммерческой услуге, что открывает новые перспективы для удаленного технического обслуживания. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

AR технологии позволяют техническим специалистам видеть виртуальные объекты и инструкции в реальном времени через специальные очки, устанавливать связь с удаленными экспертами, сокращая время на выполнение задач. Комбинирование AR с уникальным программным обеспечением «Иксар» дает возможность сотрудникам «Ростелекома» проводить техническое обслуживание и ремонтные работы с высокой эффективностью и точностью даже удаленно.

13 февраля 2024 г. сотрудники «Ростелеком» из направления развития инновационных инфраструктурных сервисов ДПиРИС провели тестирование AR очков для одного из крупных клиентов. Технологический процесс тестирования включал в себя планово-профилактические работы на оборудовании клиента, установленном на площадке «Ростелеком».

В рамках тестирования, специалисты провели проверку работоспособности сетевого и питающего оборудования, а также условия размещения и обеспечения ресурсов.

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безопасность

Важной частью процесса было также обеспечение безопасности и минимизация потенциальных рисков для системы и данных клиента. В случае обнаружения каких-либо неполадок или несоответствий, производилась фиксация, осуществлялась связь с удалённым экспертом и дополнительные исправительные действия.

Таким образом, процесс был направлен на обеспечение стабильной работы оборудования клиента и безопасного функционирования сети в целом. В ходе тестирования AR очков и программного обеспечения «Иксар» «Ростелеком» подтвердил их эффективность и перспективность для применения в коммерческой услуге.

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