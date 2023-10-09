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Cloud4Y развернул виртуальную инфраструктуру для Atlantis

AR-компании требовались виртуальные сервера для выполнения сложных вычислительных операций. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Atlantis – основанная в 2019 г. российская компания, создавшая собственную платформу для создания дополненной реальности и предлагающая AR-решения под ключ для бизнеса. Клиенты Atlantis создают «оживающие» визитки, фотографии, листовки, книги, наружную и внутреннюю рекламу, каталоги, сувениры.

Работа с AR-технологиями требует производительной ИТ-инфраструктуры, которая способна выдерживать большие нагрузки. Быстро и без значительных расходов получить необходимые ресурсы можно у облачного провайдера. Поэтому компания обратилась к Cloud4Y.

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Корпоративный облачный провайдер развернул виртуальную инфраструктуру на своей платформе, предоставив необходимые ресурсы по модели IaaS. Инженеры провайдера сопровождали процесс миграции, оказывая поддержку техническим специалистам Atlantis. Поэтому развертывание виртуальных машин в облаке и перенос данных заняли минимум времени.

Интеграция облачных мощностей позволила Atlantis более эффективно работать с технологиями дополненной реальности.

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