«Ростелеком» в Челябинске презентовал уникальный демостенд с дополненной реальностью

Компания «Ростелеком» в Челябинске презентовала представителям госсектора и бизнеса эксклюзивный демостенд. Цифровое решение, созданное с применением технологий дополненной реальности (AR), наглядно демонстрирует решения по эффективности производства, оснащенного высокотехнологичными сервисами провайдера. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративными и государственными сегментами «Ростелекома» на Урале: «Наш демостенд — это уменьшенный в 500 раз макет реального завода, демонстрирующий различные цифровые решения “Ростелекома” с помощью технологии AR. Заказчики могут наглядно увидеть работу сервисов автоматизации и оптимизации производства, предиктивной диагностики и видеоаналитики, а также мониторинга персонала, складской техники и транспорта. Уникальная конструкция с дополненной реальностью позволяет собственникам предприятий наглядно оценить эффекты и принять решение об оснащении производств инновационными технологиями с минимальными рисками для бизнеса».

На стенде представлены образцы умной спецодежды со средствами мониторинга персонала и контроля безопасности труда и производства, макет забора для демонстрации решения по охране периметра и др.

Часть цифровых сервисов, представленных на демостенде, «Ростелеком» уже внедрил на производственных площадках крупнейших предприятий Южного Урала. Например, реализован пилотный проект по мониторингу персонала сборочного цеха на «Челябинском компрессорном заводе». Обеспечена периметральная безопасность автозавода «Урал» в Миассе, который провайдер оборудовал камерами внешнего видеонаблюдения и модернизировал систему контроля и управления доступом (СКУД). Также на предприятии модернизирована система теплоснабжения с установкой энергоэффективного оборудования, изменена схема тепловой сети и смонтирована погодозависимая автоматика.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.