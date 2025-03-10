МТС: Большая кольцевая линия лидирует по росту интернет-трафика в Московском метрополитене

МТС проанализировала динамику потребления мобильного интернета в Московском метрополитене в 2024 г. Лидером по приросту передачи данных стала Большая кольцевая линия (БКЛ), открывшаяся в марте 2023 г. Объем дата-трафика в сети МТС на БКЛ вырос в прошлом году на 27%, что выше темпов роста трафика во всем столичном метро.

Наибольший прирост трафика на БКЛ связан с ее востребованностью пассажирами. На этой линии абоненты МТС качают в среднем по 170 ТБ в неделю. Этот объем вместит коллекцию всех фильмов и сериалов в высоком качестве за всю историю кино или библиотеку современных «тяжелых» по объему видеоигр, таких как Call of Duty: Modern Warfare, Red Dead Redemption 2.

Калужско-Рижская линия с объемом трафика в 165 ТБ в неделю, возглавлявшая годом ранее рейтинг наиболее загруженных линий, спустилась на второе место.

Лидирующие показатели роста трафика данных на БКЛ по сравнению с остальными линиями объясняются увеличением пассажиропотока: самая протяженная в мире кольцевая линия метро с двунаправленным движением за два года с момента полного запуска стала одной из самых востребованных.

За 2024 г. количество абонентов МТС в московском метро выросло на 7%. Больше всего – на четверть – по сравнению с 2023 г. увеличилось число пассажиров, прибывших из-за рубежа. По 11% от общего числа зарубежных гостей пришлось на Белоруссию и КНР, 9% – на приезжих из Казахстана, 8% – из ОАЭ и 6% – из Узбекистана.

При этом количество клиентов МТС из регионов России выросло на 15%. Чаще всего в метро связью пользовались жители Санкт-Петербурга (8% от общего числа гостей из российских регионов), Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода (по 4%) Владимира и Казани (по 3%).

В 2024 г. МТС расширила пропускную способность сети связи в Московском метрополитене, улучшив покрытие в тоннелях. Основную программу по масштабной модернизации собственной телеком-инфраструктуры компания завершила в 2023 г.

«Развитие телеком-инфраструктуры в Московском метрополитене является для МТС одним из приоритетных проектов. Учитывая важность повсеместной качественной связи в метро, мы не только расширяем свою сеть на новых станциях, но и используем современные технологии и решения для увеличения емкости на всех действующих сегментах и участках. Сегодня бесперебойная голосовая связь и скоростной мобильный интернет доступны нашим клиентам на всех платформах, вестибюлях, переходах и тоннелях столичного метро», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

«Большая кольцевая линия — один из крупнейших инфраструктурных проектов России и мира, движение по которому два года назад запустили Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Сегодня БКЛ — одна из самых востребованных линий в московском метро: с момента полного запуска по ней совершили уже более 740 млн поездок. Ее популярность доказывает не только рост пассажиропотока, но и увеличение интернет-трафика — по этому показателю БКЛ стала №1 среди всех линий метрополитена», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.