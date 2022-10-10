«Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»

Группа «Корус консалтинг» помогла масштабировать бизнес продуктовой сети «Олония»: компания за полгода открыла 19 новых магазинов, сообщили CNews представители «Корус консалтинг». Новые точки продаж подключились к системе автозаказа «Корус| управление запасами» за один день.

Карельская сеть «Олония» специализируется на продаже скоропортящейся фермерской продукции под собственной торговой маркой. В 2019 г. при поддержке «Корус консалтинг» она внедрила облачный сервис для управления запасами в сети магазинов.

До подключения автоматизированного решения заказы планировали в полуручном режиме, что приводило к недостатку товаров или избытку запасов и списаниям. За три года компания полностью перешла на централизованную стратегию управления, сократила упущенные продажи, увеличила выручку и высвободила до 70% рабочего времени закупщиков. К 2022 г. торговая сеть открыла 19 магазинов: благодаря облачной инфраструктуре подключение системы автозаказа«Корус| управление запасами» к каждой новой точке продаж занимало всего один день.

Сопровождая работу сервиса автозаказа в торговой сети, специалисты «Корус| управление запасами» учитывают не только изменения в бизнес-процессах партнера, но и запросы, связанные со спецификой товаров бренда. Преимущество продуктов «Олонии» — свежесть: срок годности большинства товаров — 24 часа. Продукцию поставляют в магазины каждый день, кроме воскресенья.

С наступлением лета структура продаж в магазинах ретейлера поменялась: в дачный сезон, на выходных, спрос снижался и увеличивалось количество нераспроданных товаров. Эксперты «Корус| управление запасами» оптимизировали решение под особенности сезонных процессов компании и выполнили настройку функций для категорий товаров «фреш» и «ультрафреш». Благодаря этому удалось добиться оперативной реакции системы на колебания спроса.

«Основная причина падения продаж заключалась в отсутствии на полках магазинов определенных товаров. Такая ситуация может возникать по многим причинам: ошибки в товароучете, пересорты, недовозы, повышенный спрос. Поскольку товары "Олонии" имеют короткий срок годности, использовать страховой запас и настройку минимального остатка малоэффективно. Чтобы быстро отреагировать на ситуацию, мы выполнили временную корректировку тренда по группе товаров или по отдельному SKU для каждой торговой точки», — объяснила CPO «Корус | управление запасами» Александра Москаленко.

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Результатами реализации проекта стало увеличение точности рекомендаций к заказу на 29% в сравнении с ручной работой и сокращение числа списаний на 24%. Компания «Олония» повысила доходность и запустила ускоренный процесс масштабирования бизнеса: за полгода сеть выросла со 103 до 122 магазинов.

«Автоматизация позволяет нам работать так, чтобы максимально удовлетворять покупательский спрос и не оставаться с нераспроданным товаром. Облачное решение помогло не только оптимизировать затраты, но и повысить уровень сервиса. Нам важно, что система "Корус| управление запасами" гибко и быстро реагирует на изменения в компании», — поделился директор по развитию сети «Олония» Владимир Владимиров.

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Группа компаний «Корус консалтинг» – российская ИТ-компания, предлагающая услуги по созданию, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, внедрению информационных систем, ИТ-аутсорсингу и созданию ИТ-инфраструктуры. Компания образована в 2000 г.. Сегодня в офисах «Корус консалтинг» в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле работают более тысячи сотрудников.