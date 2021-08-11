«Корус консалтинг» оптимизировала цепочку поставок для российского подразделения Mars Petcare

ГК «Корус консалтинг» завершила проект по разработке и внедрению инструмента стратегического планирования цепей поставок для Mars Petcare. За 9 месяцев эксперты компании разработали цифровой двойник цепочек поставок на базе ПО LLamasoft, создали центр экспертизы и обучили внутренних специалистов, а также интегрировали решение в ИТ-ландшафт бизнеса. Результаты моделирования показали потенциал для значительной экономии затрат в текущих цепочках поставок компании.

Компания Mars – один из крупнейших глобальных производителей в сфере продуктов питания и кормов для домашних животных (бренды Kitekat, Pedigree, Whiskas, Chappi и др.). Для реализации планов развития корпорация решила проверить возможность оптимизации текущей цепи поставок и проработать изменения инфраструктуры компании. В качестве партнёров про проекту Mars Petcare привлекла экспертов ГК «Корус консалтинг», лучшего реселлера решений LLamasoft в регионе EMEA.

Специалисты «Корус консалтинг» собрали массив данных, предпосылок и ограничений для разработки математической модели цепочки поставок end-2-end: от поставщиков сырья до распределительных центров федеральных розничных сетей и других клиентов компании. После создания цифрового двойника специалисты провели его калибровку. Они отрегулировали логику работы цепочек и проанализировали отклонения от P&L за определенный период. Откалиброванная модель легла в основу четырех оптимизационных моделей: текущих, идеальных, оптимальных на 2025 год цепочек, а также модель развития поставок на горизонте пяти лет. Результаты расчётов показали потенциал снижения затрат на логистику. В текущих цепочках поставок компании он может составить до нескольких десятков миллионов рублей в год.

В качестве инструмента эксперты использовали платформы LLamasoft – Supply Chain Guru для оптимизации цепей поставок и Data Guru для автоматизации процесса сборки моделей, обновления, проверки и загрузки данных.

«Корус консалтинг» создала и обучила центр экспертизы Mars, а также интегрировала инструмент в ИТ-ландшафт заказчика. Специалисты компаний совместно сформировали набор инициатив для имплементации полученных результатов моделирования в бизнес, а также составили дорожную карту развития инструмента, которой производитель планирует придерживаться.

«Данный проект – один из первых примеров комплексной сетевой оптимизации полной цепочки поставок end-2-end в индустрии FMCG. Несмотря на то, что существующие цепочки на момент начала проекта уже функционировали достаточно эффективно, нам удалось найти дополнительный потенциал оптимизации и выстроить детальный план развития инфраструктуры с учетом особенностей Mars. Это поможет производителю не только сэкономить, но и скорректировать стратегический план развития бизнеса», – комментирует Дмитрий Красилов, руководитель направления Supply Chain Design ГК «Корус консалтинг».

«Создание цифрового двойника цепи поставок и центра экспертизы по работе с ним позволит выйти на новый уровень аналитики наших возможностей и принятия решений на основании даных.»,– комментирует Александр Голубев, директор подразделения логистики компании Mars Petcare в России.