Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
В России идет смена ИТ-поколений
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр

Телеком Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

МТТ внедрил голосового помощника в работу своего контакт-центра для обслуживания клиентов – физических лиц. Решение разработано на базе Telecom API-платформы МТТ и позволяет автоматизировать входящие звонки абонентов междугородней и международной связи.

«Мы сконцентрировались на предоставлении услуг для бизнеса, но не забываем и о своих частных клиентах – пользователях междугородней и международной связи. Голосовой помощник будет помогать абонентам, которые не пользуются онлайн-сервисами и решают вопросы с помощью стационарного телефона», – сказал Рамиль Биккужин, коммерческий директор компании МТТ.

Масштабное обновление Telecom API платформы МТТ в 2018 г. позволило компании начать разработку решений нового поколения от голосовых чат-ботов с синтезом и распознаванием речи до сложных интерактивных IVR. Это направление является приоритетным для компании: в ближайшее время МТТ планирует вывести на рынок новые продукты для бизнеса. Голосовой помощник – один из таких проектов.

Система распознает речь, определяет к какой тематике относится обращение и сообщает пользователю необходимую информацию или переводит на оператора.

Сейчас голосовой помощник распознает более 600 вариантов запросов. Каждую неделю специалисты проводят анализ звонков, выявляют новые выражения и дополняют библиотеку.

Проект был запущен в январе 2020 г. и уже успешно обрабатывает 40% обращений в контакт-центр. Это позволило снизить нагрузку на операторов и перенаправить ресурсы на обслуживание бизнес-клиентов.



Другие материалы рубрики

Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой»

Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

Система госзакупок сломалась после перехода на СПО

Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России

Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому»

«Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение

Выбираем беспроводную мышь для ноутбука: 8 лучших моделей
Показать еще
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Профиль месяца

Банки должны переходить на односкоростную архитектуру

Дмитрий Гарбар

управляющий директор компании «Новая Афина»

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов «Техносерв»: Главными трендами на 2-3 года станут автоматизация производства и внедрение цифровых решений