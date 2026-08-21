Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Второй пакет антимошеннических поправок, подписанный президентом в июне 2026 года в виде 210-ФЗ, делает антифрод юридически обязывающим требованием с прямыми финансовыми последствиями: оператор связи, не выявивший мошеннический номер, не передавший сведения в ГИС «Антифрод» или не приостановивший трафик в момент установления соединения, рискует стать обязанным возместить ущерб абоненту. Логика закона проста — компенсирует тот, кто не выполнил своё обязательство.

Больше конкретики

Проект правил Минцифры, опубликованный в июле 2026 года в развитие того же закона, добавляет конкретики: оператор обязан приостановить услуги на 24 часа при поступлении соответствующего сигнала из ГИС «Антифрод»; для новых номеров в первые 90 дней устанавливается особый режим, при котором мониторинг абонентских событий — смены SIM-карты, устройства, активации переадресации — приобретает прямое регуляторное значение.

По информации отраслевых источников, часть этих требований у операторов уже частично реализована, однако адаптация биллинга и смежных систем под все новые сценарии потребует заметных инвестиций.

«Связьком Антифрод» создавалась с расчетом на эту логику регулирования: платформа поддерживает весь цикл требований, которые законодатель последовательно вводит начиная с 303-ФЗ 2024 года, и обновляется по мере появления новых нормативных актов — так что оператор, развернувший систему, получает не снимок соответствия на момент внедрения, а работающий инструмент, который отражает актуальное состояние требований.

Выявление и блокировка

Платформа анализирует голосовой трафик и трафик данных в реальном времени, квалифицируя вызовы как массовые или автоматические по совокупности параметров — интенсивности, объёму уникальных адресатов, длительности соединений и суммарному трафику с номера. Помимо голосового мошенничества, система выявляет SMS-Faking, SMS-Spoofing, SMS-Smishing, SMS-Flooding и подмену номера. Блокировка или приостановка срабатывает в момент установления соединения.

Белые списки государственных органов, органов местного самоуправления и экстренных служб настраиваются и обновляются через веб-интерфейс или автоматически через API, что исключает случайную блокировку социально значимых вызовов даже при высокой интенсивности трафика с этих номеров.

Взаимодействие с ГИС «Антифрод»

Система поддерживает интеграцию с ГИС «Антифрод» в части как передачи, так и приёма сведений, направляя в ГИС информацию об источниках и получателях мошеннических вызовов и SMS, данные о смене пользовательского оборудования (IMEI) и идентификационных модулей (SIM/IMSI), сведения о расторжении договора и приостановлении услуг.

Входящие указания из ГИС обрабатываются автоматически — при получении сигнала система приостанавливает услуги по по указанному номеру на настраиваемый период, который соответствует требованиям регулятора, что в точности соответствует требованию, зафиксированному в июльском проекте правил Минцифры.

Весь обмен с ГИС работает с очередью отправки, автоматическими повторными попытками при сбоях, контролем статусов доставки и отчетностью в режиме 24/7 — оператор в любой момент может подтвердить, что выполнил обязательство по передаче сведений.

Абонентские события как регуляторный инструмент

Блок контроля абонентских событий отслеживает замену SIM-карты без смены номера, смену устройства (IMEI), активацию и деактивацию переадресации вызовов и SMS, портацию номера, административные и финансовые блокировки. Каждое из этих событий само по себе рутинно, однако в совокупности или в определённом временном контексте — например, в первые 90 дней жизни номера, которые 210-ФЗ выделяет в отдельный регуляторный период, — служит сигналом для дополнительной проверки.

Все события передаются во внешние системы через API, в том числе в антифрод-системы банков, которые по требованиям Банка России обязаны учитывать телеком-сигналы при оценке рисков перевода.

М2М: регулирование расширяется

Параллельно с антифрод-пакетом Минцифры подготовило проект постановления, регулирующего оказание услуг подвижной связи для М2М-устройств. Документ вводит обязанность приостанавливать услуги при расхождении идентификатора оборудования с данными в ЕСИА и запрещает массовый автообзвон и SMS-рассылки с М2М-номеров.

Оба требования платформа закрывает теми же механизмами, что и для физических абонентов: мониторингом смены IMEI как триггером для приостановки и фильтрацией массового трафика в реальном времени.

Защита A2P-трафика

Второй пакет поправок затрагивает и сегмент A2P: заказчик массовой рассылки или обзвона теперь обязан предварительно уведомить абонента о цели коммуникации, а оператор — оперативно остановить кампанию при поступлении жалобы.

Платформа поддерживает контроль SMPP-трафика с фильтрацией по маске отправителя и шаблону текста, позволяя блокировать нежелательный трафик в реальном времени и формировать отчётность по каждому инциденту.

Аудиторский след

По каждому вызову и сообщению система формирует запись, которую нельзя изменить задним числом: A/B-номер, сработавшее правило, принятое действие, точная метка времени, данные об обмене с ГИС «Антифрод» и итоговый статус.

В случае компенсационного спора оператор располагает полной историей событий без необходимости восстанавливать её по разрозненным логам. История хранится в установленные законом сроки и выгружается по запросу.

Развертывание

Платформа разворачивается на виртуальной инфраструктуре оператора/банка и управляется через единый веб-интерфейс, служащий одной точкой настройки для всей кластерной инсталляции.

Правила, критерии квалификации и списки настраиваются администратором системы; скриптовый язык Lua поддерживает кастомную логику модификации и маршрутизации трафика там, где типовые правила требуют расширения.