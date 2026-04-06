У виртуальных операторов связи Сбербанка и «Альфа-банка» многомиллиардные убытки

Блеск и нищета

Четыре банковских оператора мобильной связи (MVNO) крупнейших банков совокупно сгенерировали убытки почти на 5 миллиардов по итогам 2025 г. Больше других в минус ушел «СберМобайл» (ООО «Сбербанк-телеком) — его убыток вырос в два раза, до 3,3 млрд руб. Только запустившийся виртуальный оператор «Альфа мобайл» (ООО «Альфа-мобайл») уже разработал бизнес-план выхода из убытков, а его отрицательный финансовый результат достиг 1,3 млрд руб. на фоне инвестиций.

В два раз нарастил небольшой убыток (до 54 млн руб.) «ВТБ Мобайл» (ООО «ВТБ Мобайл»), а вот «Газпромбанк мобайлу» (ООО «НМК») удалось снизить чистый убыток на 41%, до 148 млн руб.

Развитие виртуальных операторов на базе банков стартовало в России около шести лет назад. Финансовые институты с завидной регулярностью создают виртуальных операторов на базе уже готовой инфраструктуре классических операторов, но стабильно «в плюс» работает только «Т-Мобайл» (юрлицо ООО «Т-Моб»), принадлежащий «Т-Банку». Его чистая прибыль по итогам 2025 г. — 2,4 млрд руб., что на 20% больше, чем годом ранее.

Убыточен, но не тонет

Прошедший, 2025 г., стал худшим для «СберМобайла», который работает на инфраструктуре Т2 и «Мегафона», если смотреть на его конечный финансовый результат — минус 3,3 млрд руб. Год назад убыток «СберМобайла» достигал 1,7 млрд руб., а до этого ему уже удавалось сработать почти в ноль — оператор получил чистую прибыль в 30 млн руб.

Рост убытка произошел на фоне увеличения выручки в два раза, до 9,3 млрд руб. При этом себестоимость продаж росла быстрее и по итогам 2025 г. достигла 11 млрд руб. Согласно пояснениям к финансовому отчету компании за 2025 г., выручка от услуг связи выросла в два раза, до 7,5 млрд руб., а расходы на ее организацию с 3,5 млрд руб. до 8,4 млрд руб. Еще одна крупная статья дохода — маркетинговые SMS. Выручка от них выросла с 862 млн руб. до 1,4 млрд руб., а расходы с 881 млн руб. до 2,2 млрд руб.

В пресс-службе «СберМобайла» CNews объяснили, что компания находится в фазе активного масштабирования, с чем и связаны убытки. На самом деле абонентская база масштабно растет, а значит прибыль не за горами.

Виртуальные операторы не страдают от убытков

«По итогам 2025 г. абонентская база выросла на 160% и достигла 6,3 млн пользователей. Это самая высокая динамика роста абонентской базы по итогам 2025 г. среди всех телеком-игроков», — пояснили CNews в «СберМобайле».

Рост абонентской базы и выручки связан с развитием каналов привлечения, в том числе цифровых сервисов Сбербанка. Кроме того, «СберМобайл» стал доступен во всех 89 субъектах России, включая Крым, ЛНР и ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Существенный вклад в рост внесло развитие MNP (услуга переноса мобильного номера) — банковские MVNO становятся привлекательнее для пользователей.

«В 2026 г. мы продолжим масштабирование с акцентом на развитие MNP, продуктовых решений, каналов дистрибуции, внедрение ИИ в клиентский опыт», – пояснили в компании.

Запустился, но не заработал

Вторым по масштабам убытков оказался новый виртуальный оператор «Альфа мобайл», о запуске которой на инфраструктуре «Билайна» стало известно в июне 2025 г. Юридического лицо оператора было создано в 2024 г., а его убыток эксперты называли прогнозируемым.

По итогам 2025 г. «Альфа мобайл» продемонстрировал отрицательный финансовый результат в 1,3 млрд руб. на фоне минимальной выручки 51,3 млн руб. За два года учредитель успел внести в имущество компании 2,1 млрд руб. Организацией разработан бизнес-план, предполагающий активное развитие и выход из убытков в среднесрочной перспективе.

«Смотреть на результат "Альфа мобайла" в отрыве от банка некорректно: данные, отображенные в отчетности, во многом объясняются особенностями бухгалтерского учета и не говорят о реальном финансовом положении оператора "Альфа мобайл"», — сообщили CNews в пресс-службе банка.



У «ВТБ мобайл» убыток вырос в два раза на фоне увеличения выручки в 2025 г., до 53 млн руб., а выучка стала выше на 29%, до 477 млн руб., себестоимость продаж составила 160 млн против 174 млн годом ранее. На запрос CNews в «ВТБ Мобайл» не ответили.

Борьба с убытком

«Газпромбанк мобайл» в 2025 г. сократил убыток на 41%, до 148 млн руб. Его юрлицо «Новые мобильные коммуникации» отчитались о росте выручки на 43%, до 1,2 млрд руб. (себестоимость продаж — 919 млн). Компания раскрыла структуру выручки. Доход от абонентской платы вырос с 516 млн руб. до 680 млн руб., от услуг по A2P SMS со 141 млн до 200 млн. Также компания нарастила выручку от предоставления аналитических данных с 115 млн руб. до 179 млн руб. Непокрытый убыток на конец 2025 г. достиг 1,24 млрд руб.

Как сообщила CNews генеральный директор «Газпромбанк мобайла» Анастасия Спешилова, в компании завершают инвестиционный этап развития, ежегодно сокращая убыток более, чем на 100 миллионов.

«В горизонте полутора лет мы планируем выйти в чистую прибыль. В 2025 г. был достигнут важный финансовый результат — компания вышла на самофинансирование. Выручка выросла на 43%, в первую очередь за счёт развития конвергентных продуктов в связке с банком и создания решений, отвечающих запросам рынка и абонентов», — прокомментировала Спешилова.

По ее словам, дополнительным драйвером роста стало расширение географии.

«В 2025 г. мы запустили работу в Калужской, Сахалинской, Ростовской и Рязанской областях, и таким образом по итогам года представлены уже в 59 регионах России. В дальнейшем мы планируем сосредоточиться на развитии конвергентных продуктов с банком, усилении направления безопасности и увеличении доли digital-продаж», — сказала Анастасия Спешилова.

Успех «Т-Мобайл»

В отличие от конкурентов, «Т-Мобайл», который опирается на инфраструктуру T2, МТС и «Миранды», продемонстрировал рост показателей. Чистая прибыль компании в 2025 г. выросла с 2 млрд до 2,4 млрд руб., выручка стала выше на 32% и составила 22,1 млрд руб. Себестоимость увеличилась с 9,1 млрд руб. до 11,2 млрд руб.

В 2025 г. общество работало над расширением абонентской базы и расширением зоны покрытия сети, улучшением качества сервиса, говорится в пояснительной записке к отчету компании.

Генеральный директор «Т-Мобайла» Владимир Любимов заявил CNews, что ключевая причина роста чистой прибыли компании — в экосистемной синергии, ориентации на клиента, управлении услугами связи через банковское приложение, а также бесшовном списании платы.

«Синергия финансовых продуктов и сотовой связи позволяет управлять услугами связи прямо в банковском приложении даже при отрицательном балансе и в роуминге. Нашим абонентам также доступна бесшовная оплата связи прямо с дебетовой карты, благодаря чему можно забыть о пополнениях баланса и всегда оставаться на связи», — рассказал Любимов.

По его словам, эта функция заметно улучшила клиентский опыт и уменьшила долю клиентов, которые попадают под блокировку из-за отсутствия своевременной оплаты сотовой связи. Это позволяет достигать win-win результата: рост клиентской ценности и финансовых показателей, которые напрямую связаны друг с другом.

«Согласно нашему внутреннему исследованию, абоненты "Т-Мобайла" особенно ценят в нас хорошее качество голосовой связи (91%), удобное мобильное приложение (91%), отсутствие скрытых платежей (87%), высокую скорость мобильного интернета (78%), возможность быстро проконсультироваться с поддержкой (75%), надежную защиту от мошенников (69%)», — рассказал Любимов.

Лояльность дороже денег

Как пояснили CNews в пресс-службе T2, собственные операторы позволяют банкам создать омниканальную систему обслуживания, делать кросс-предложения на основе единиц экосистемы, улучшить знание о клиенте за счет обогащения данными телекома, больше возможностей для антифрод-сервисов за счет включения мобильной связи в периметр банковской экосистемы.

По мнению директора по продуктам Vigo Антона Прокопенко, основная причина того, что большинство банковских MVNO остаются убыточными — необходимость субсидирования тарифов, чтобы привлекать абонентов перейти из обычного оператора на банковский тариф, а также стоимость аренды сети у базового оператора.

При этом в T2 добавили: важно, чтобы в погоне за лояльностью, операторы не перешли на нулевые тарифы.

«Даже если компании при запуске своих MVNO выбирают лояльность клиента над маржинальностью, важно, чтобы они понимали опасность предложения связи на ноль рублей для долгосрочных стратегий и создавали с помощью своих операторов дополнительную ценность для клиента», — пояснили в T2.

Как подтвердил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко, банки создают «карманных операторов» как правило не в качестве прибыльного бизнеса, а как стратегический инструмент для построения цифровых экосистем.

«Для них это маркетингово-технологический ход для укрепления лояльности и увеличения ценности клиентов. Успех работы банковских MVNO связан, прежде всего, с количеством абонентов, желательно, чтобы число активных абонентов превышало хотя бы 5 миллионов, чего достаточно сложно достичь», — сказал эксперт.

По словам Бойко, основная цель банковских MVNO не получение прямой прибыли, а позитивное влияние на бизнес банка в целом.

«Метрик много, но одна из основных - снижение оттока клиентов, рост "пожизненной ценности" клиентов, продуктовая глубина и снижение стоимости привлечения клиентов», — считает эксперт.

Таким образом, мобильный оператор, как часть банковской экосистемы — это многофункциональное решение, итоговая эффективность которого может быть не видна, если смотреть на него вне фокуса всей экосистемы, полагает Владимир Акимов, директор департамента ИТ, сооснователь «ГБИГ Холдингс».