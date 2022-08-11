Количество заявок на регистрацию программного обеспечения выросло на 17%

По итогам шести месяцев 2022 г. количество заявок на регистрацию программ для ЭВМ (ПрЭВМ), баз данных (БД) и топологий интегральных микросхем (ТИМС) увеличилось на 16,9%, по сравнению с аналогичным показателем 2021 г., и на 83,4% больше, чем в первом полугодии 2020 г. Всего в первом полугодии 2022 г. подано 13 706 заявок на ПрЭВМ, БД и ТИМС.

Рост количества поданных заявок произошел преимущественно за счет увеличения активности российских заявителей. Так, в отчетном периоде на 17,2% выросло количество таких заявок относительно показателя 2021 г. и на 84,4%, по сравнению с шестью месяцами 2020 г. При этом доля российских заявок на ПрЭВМ, БД, ТИМС составляет 99,7%.

«С каждым годом растет число заявок на регистрацию отечественного программного обеспечения, баз данных и топологий интегральных микросхем. Так, за два года почти вдвое увеличилось число заявок – с 7409 по итогам первого полугодия 2020 г. до 13665 заявок за шесть месяцев 2022 г. Средний срок рассмотрения таких заявок не превышает месяца. Желание заявителей зарегистрировать исключительные права на создаваемое программное обеспечение свидетельствует о стабильном развитии национального рынка в условиях импортозамещения, разработке отечественными предприятиями инновационной продукции, способной не только заменить, но и превзойти зарубежные аналоги», - сказал руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Стабильно уже несколько лет наблюдается положительный тренд по подаче заявок на регистрацию товарных знаков. По итогам первого полугодия 2022 г., по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отмечен 3,5-процентный рост количества заявок на товарные знаки (50792). Российские заявители в отчетном периоде подали 39505 заявок, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период 2021 г. (35847 заявок). При этом доля российских заявок на товарные знаки составляет 77,8%, иностранных – 22,2%.

Рост количества заявок на товарные знаки в отчетном периоде обеспечивается за счет подачи заявок российскими заявителями по национальной процедуре.

Кроме этого, за шесть месяцев 2022 г. увеличилось количество заявок, поданных по процедуре Гаагской системы международной регистрации промышленных образцов – прирост составил 23,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В сфере распоряжения исключительным правом наиболее примечательными явились следующие тренды. Так, за шесть месяцев 2022 г. увеличилось количество товарных знаков в договорах об отчуждении исключительного права – на 21,7% (6401), по сравнению с показателем по итогам шести месяцев 2021 г. (5261), из них 67,9% принадлежат российским правообладателям, а 32,1% – иностранным.

Количество товарных знаков, в отношении которых зарегистрирован договор коммерческой концессии, возросло на 5% в 2022 г., по сравнению с 2021 г. Рост обеспечили российские правообладатели.

При этом по ПрЭВМ, БД и ТИМС прирост количества регистраций распоряжения исключительным правом и перехода права без договора за шесть месяцев 2022 г., по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., составил только 1,6 %.

ИТ-кадры для промышленности будут готовить в специальном образовательном центре Поддержка ИТ-отрасли

***

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов состоит из трех самостоятельных актов: Лондонского 1934 г., Гаагского 1960 г., и Женевского 1999 г. Действие Лондонского акта было «заморожено» с 2010 г.

На дипломатической конференции в Женеве 2 июля 1999 г. Россией был подписан Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов.

Внутригосударственная процедура ратификации Женевского акта 1999 г. была завершена принятием федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 55-ФЗ «О ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов», официальная публикация которого состоялась 4 апреля 2017 г. Закон вступил в силу по истечении 180 дней с этой даты.

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС Облачные сервисы

Гаагская система – это централизованная система приобретения и поддержания в силе прав на промышленный образец путем подачи одной международной заявки на одну международную регистрацию, действующую в одной или нескольких указанных Договаривающихся сторонах.

Административное управление Гаагской системой осуществляет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).