СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре

Компания «Аэродиск», российский разработчик и производитель инновационных решений в области хранения данных и виртуализации, сообщает о выпуске новой линейки систем хранения данных «Аэродиск Восток-5» и «Аэродиск Engine-5». Об этом CNews сообщили представители «Аэродиска».

Новые СХД отличаются продвинутым функционалом управления большими хранилищами в многоконтроллерных конфигурациях на разных процессорных архитектурах.

Новые возможности собраны в качестве выделенной функции «Кластер хранения», которая позволяет объединять разные системы хранения данных (до 16 СХД/до 32 контроллеров) в единую инфраструктуру.

В том числе это возможно для разных процессорных архитектур, в частности «Восток-5» на базе процессоров E2K (Эльбрус) и Engine-5 на базе процессоров архитектуры x-86.

В кластере хранения для СХД-участников кластера используется модель, в которой предусмотрено две роли: Master и Slave. Первая роль предусматривает контроллерную пару, являющуюся источником управляющих команд для всех остальных СХД в кластере (IO-модулей). Master также обеспечивает операции ввода-вывода для подключенных к нему хранилищ (продолжая выполнять роль IO-модуля для своих дисков).

Вторая (Slave) – это IO-модуль, обеспечивающий операции ввода-вывода для подключенных к нему хранилищ. Все управляющие команды IO-модуль получает от Master через Restful API, а на физическом уровне используется интерконнект на базе протокола Ethernet (10/25/40/100 Gb/s).

В новинках также представлена новая реализация динамических пулов хранения, оптимизированных под твердотельные носители (DDP2), и защищенное исполнение СХД для выполнения требований ФСТЭК к критичной информационной инфраструктуре (КИИ).

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Новинки серии 5 имеют широкий спектр совместимых и интегрированных смежных систем — как российских, так и зарубежных. Поддерживаются большинство популярных российских и зарубежных операционных систем, гипервизоры, СУБД, СРК, системы мониторинга и видеонаблюдения.

«Выпуск новых линеек подтверждает приверженность компании цели развития продуктов в соответствии с актуальными требованиями рынка. В них по максимально развиты возможности совмещения различных архитектур, технологий и компонентов, составляющих СХД-решение клиента. Пятая серия – очередной большой шаг в развитии наших продуктов, следующим из которых станет разработка high-end линейки с поддержкой функционала “одной большой СХДˮ, разработки которой активно ведутся уже сейчас», — сказал генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович.

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«Аэродиск» — российский производитель систем хранения данных и систем виртуализации. Разработка систем хранения данных «Аэродиск» началась в 2011 г.

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Программное обеспечение компании «Аэродиск» находится в реестре отечественного ПО Минкомсвязи (Минцифры) с 2017 г.