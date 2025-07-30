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Серегин Григорий
УПОМИНАНИЯ
Серегин Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1951 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12288 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1877 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151442 3
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 720 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17685 1
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