Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление

В «Ангстреме» введено внешнее управление. После него последует или «оздоровление» или продажа имущества предприятия на торгах.

Внешнее управление в «Ангстреме»

Как выяснил CNews, суд передал зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем» во внешнее управление в рамках дела о банкротстве. Сообщение об этом размещено 23 сентября 2025 г. на Федресурсе.

Судебное заседание по утверждению плана внешнего управления назначено на 27 ноября 2025 г. Дело о банкротстве «Ангстрема» будет рассмотрению в закрытом судебном заседании.

Внешнее управление — это одна из стадий процедуры банкротства, предусматривающая отстранение от дел прежнего руководства предприятия. Назначенный судом внешний управляющий должен разработать план вывода компании из финансового кризиса. Если добиться «оздоровления» не удается, за стадией внешнего управления следует стадия конкурсного производства — продажа имущества должника на торгах.

Долги «Ангстрема»

Долги «Ангстрема» превышают 241,2 млрд руб. Большая часть обязательств 238,2 млрд руб. предприятие должно госкорпорации ВЭБ.РФ. Этот долг перешел «Ангстрему» по договору поручительства от 16 января 2012 г. «Ангстрем» выступил поручителем между «Ангстрем-Т» и ВЭБ.РФ. Стороны еще в апреле 2008 г. заключили кредитное соглашение: ВЭБ предоставил предприятию кредитную линию в 815 тыс. евро для создания производства субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическими нормами 0,11-0,13 мкм в г. Завод так и не был построен, а «Ангстрем-Т» обанкротился.

«Ангстрем» В «Ангстреме» введено внешнее управление

Однако, как писал CNews в сентябре суд освободил «Ангстрем» от многомиллиардного долга из-за одного существенного обстоятельства: ВЭБ.РФ в декабре 2018 г. выкупил 100% залоговую долю «Ангстрема-Т» всего за 1 руб. И суд посчитал, что договор поручительства между «Ангстремом» и «Ангстремом-Т» можно считать аннулированным с даты продажи.

Сейчас «ВЭБ.РФ» обжалует это решение в вышестоящей инстанции.

Процедура тянется годами

«Ангстрем» пытаются обанкротить с 2017 г. В Арбитражный суд города Москвы с февраля 2017 г. поступило около двух десятков заявлений кредиторов о вступлении в дело о банкротстве, которые были рассмотрены судом и оставлены без рассмотрения. В июле 2021 г. в суд с тем же требованием обратился банк «Зенит».

Да данным Федеральной налоговой службы (ФНС), у «Ангстрема» насчитывается 1более 100 исполнительных производств. Также имеются незавершенные судебные разбирательства на сумму более 500 млн евро. Помимо этого, «Ангстрем» не имеет возможности полностью исполнить судебные акты о взыскании с него задолженности.

В 2014 г. «Ангстрем» утратил способность к моментальному погашению долговых обязательств и перестало обладать достаточным объемом оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, отмечает ФНС. В том же году компания перестала обладать величиной активов применительно к общей величине обязательств, утратила способность погашать срочные долговые обязательства, следует из решения суда. Отрицательная динамика сохраняется и по состоянию на 2023 г.

Поэтому ФНС пришла к выводу, что «без систематической государственной поддержки в виде субсидий, продолжение финансовой хозяйственной деятельности общества невозможно», отмечалось в решении суда.

В сентябре «Ведомости» писали о том, что Минпромторг поддержал банкротство «Ангстрема». Однако из-за стратегической важности предприятия, власти будут пытаться проводить всевозможные оздоровительные процедуры для сохранения технологий, мощностей и компетенций завода.

При этом, по данным «Контур.фокуса», прибыль «Ангстрема» упала почти в 11 раз до 22,9 млн руб. в l полугодии 2025 г. За тот же отчетный период в 2024 г. прибыль составила 250,4 млн руб. Это следует из финотчетности компании. Выручка «Ангстрема» за первые полгода немного выросла и составила 2,6 млрд руб. (в прошлом отчетном периоде: 2,2 млрд руб.).

Как внешнее управление отражается на предприятиях микроэлектронной отрасли

«Внешнее управление» - это не простая «административная» мера, а формальная стадия банкротного процесса с четко прописанными правами и ограничениями, поясняет Ольга Квашенкина, гендиректор холдинга SNDGLOBAL, занятого контрактной разработкой электроники.

Цель такой процедуры – восстановление платежеспособности должника путем передачи полномочий по управлению внешнему управляющему.

При вводе внешнего управления руководство и совет директоров фактически отстраняются от стратегического и оперативного управления: внешний управляющий получает полномочия по кадровым решениям, финансовым потокам, исполнению контрактов, продаже активов (в рамках плана).

Одновременно внешнему управляющему позволено отменять сделки и блокировать вывод активов.

На период внешнего управления действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Это дает «отсрочку» от немедленного лавинообразного взыскания, но не уменьшает долгов самих по себе.

Для производителя микроэлектроники и изделий для спецназначения любая перестройка управления критична: цепочки поставок комплектующих (особенно импортных или редких локальных замен), сроки производства и сертификации, контроль качества, обслуживание литографического и испытательного оборудования – все это чувствительно к перебоям в финансировании и к частым сменам поставщиков/контрагентов.

Если план восстановления не принят или не работает, дальнейшие шаги — принудительная реализация имущества, продажа предприятия или отдельных производственных линий.

Если предприятие признано стратегическим в отрасли, закон ставит дополнительные требования: план внешнего управления должен быть направлен в профильный федеральный орган и с ним координироваться.

На практике это означает повышенный шанс того, что активы и компетенции «Ангстрема» будут консолидированы в интересах гособоронзаказа. Иными словами, вместо продажи на открытых торгах стратегические линии могут быть переданы «внутри системы».

Для «Ангстрема», обладающего полным циклом микроэлектронного производства, от проектирования до выпуска готовых изделий, ключевые риски лежат именно в технико-инженерной плоскости.

Работа фабрики требует непрерывности технологического процесса: даже кратковременный простой чистых помещений, задержка с закупкой фотошаблонов, химреагентов или расходных материалов для литографического и испытательного оборудования ведет к деградации выхода годных кристаллов и потере конкурентоспособности.

Дополнительный вызов связан с удержанием специалистов — квалифицированных инженеров и технологов, без которых оборудование теряет ценность, а компетенции восстановить уже невозможно.

В экосистеме отрасли «Ангстрем» играет роль не только как производитель отдельных партий микросхем, но и как площадка для обкатки отечественных разработок, критичных для ОПК и гражданской электроники: без таких центров утрачивается связка «разработка — пилотная серия — масштабирование», что фактически означает обрыв цепочек импортозамещения.

Начинается реструктуризация «Ангстрема» под госконтролем, отмечает автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. «Вероятность смены собственника близка к 100%, — продолжает он. — Для отрасли это может быть сигналом того, что частным собственникам дают понять, что их управление признано неэффективным. Но для предприятия, как такового, для коллектива “Ангстрема” это, вероятно, позитивный сигнал. Так как предприятие будет сохранено, государство не собирается допустить его остановки или распродажи по частям».

