Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах

Дизайн-центр «Эдельвейс» приобрел секреты производства, инженерные образцы и права на ПО обанкротившегося микроэлектронного предприятия «Т-Платформы». Начальная цена лотов оценивалась в 5 млн руб. и досталась покупателю в пять раз дешевле. Эксперты на рынке давно связывают «Эдельвейс» и «Т-Платформы» и предполагают перераспределение активов.

Секреты и разработки за бесценок

Как выяснил CNews, российский дизайн-центр ИТ-оборудования выкупил собственность обанкротившегося предприятия «Т-Платформы». Это следует из сообщения, опубликованного Федеральном реестре юридически значимых сведений (Федресурс).

Среди лотов, которые почти за бесценок достались «Эдельвейсу» разработки ноутбуков, серверов, а также рабочих станций на процессорах Baikal, различные ноу-хау, промышленные образцы электроники и элементной базы и пр.

«Эдельвейсу» достались права на разработки «Т-Платформ» почти в пять раз дешевле: при начальной стоимости семи лотов составлявшей 5,1 млн руб. компания выкупила их за 1,1 млн руб.

На запрос CNews представители «Эдельвейс» на момент выхода материала не ответили.

Что купил «Эдельвейс»

Самый дорогой лот, стоимость которого начиналась с 1,4 млн руб., достался «Эдельвейсу» всего за 294,3 тыс. руб. В него входили результаты интеллектуальной деятельности (РИД), используемые при разработке и производстве ноутбуков.

В лот также вошли промышленные образцы портативного компьютера, зарядного устройства, полезная модель ЭВМ и ПО для распознавание основных плат и конструктивных элементов ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства «Байкал».

«Байкал электроникс» Разработки «Т-платформ» ушли за с молотка за бесценок

Следом шел лот с начальной ценой 1,1 млн руб. В него входили права на РИД, для разработки и производства «Блейд-серверов», а также промышленный образец, ПО и ноу-хау технологии для их производства. «Эдельвейсу» и они достались гораздо дешевле начальной цены — 225,9 тыс. руб.

Теперь в собственность компании входят права на РИД и секреты производства, используемые при разработке и производстве материнских плат на Baikal-M. За них «Эдельвейс» заплатил 104, 9 тыс. руб. при начальной цене 509,8 тыс. руб. То есть падение почти в пять раз.

За небольшую сумму были выкуплены права на РИД, используемых при разработке и производстве микропроцессоров. В лот входили секрет производства «Технология сверхбольшой интегральной схемы с интегральным модулем высокоскоростной масштабируемой системной шины с норм. не выше 32нм», ее топология. Они перешли в собственность владельца всего за 150,6 тыс. руб. при начальной стоимости в 731,4 тыс. руб.

Дешево «Эдельвейсу» стоили и права на производство рабочих станций, встроенное ПО загрузчика ОС для одноплатной рабочей станции на базе процессора «Байкал-Т1», секреты производства прототипа универсального моноблочного ПК и рабочих станций на базе процессора «Байкал-Т1» и графической карты АМD Caicos». Цена лота составила 41,1 тыс. руб. при начальной 199,5 тыс. руб.

И за 35 тыс. руб. «Эдельвейс» выкупил права дебиторскую задолженность в размере 12,1 млн руб. Начальная стоимость лота составляла 117,3 тыс. руб.

Стоит отметить, что торги по тем же позициям проводились и в декабре 2024 г. Однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Чем известно предприятие «Т-Платформы»

Компания «Т-Платформы» основана в 2002 г., а в январе 2012 г. зарегистрировала дочернюю компанию «Байкал Электроникс» в Москве. В октябре 2019 г. состоялась премьера процессора Baikal-M, основанного на техпроцессе 28 нм.

К концу 2019 г. на фоне судебных проблем «Т-платформы», по сути, прекратила реальную деятельность. Этому предшествовал арест гендиректора «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко. Его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ: злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 2016 г. на поставку «Т-Платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах Baikal-T1 за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок.

В конце 2021 г. Минпромторг через суд добился взыскания 3,2 млрд руб. с «Т-Платформ», которые были выданы в виде субсидий на разработку вычислительной техники, в том числе на российских процессорах Baikal. Ни один из поддержанных государством проектов реализован не был.

«Т-Платформы» были признаны банкротом в 2022 г.

Связь «Эдельвейса» и «Т-Платформ»

В 2021 г. CNews писал, что на ИТ-рынке «Эдельвейс» склонны связывать с основателем суперкомпьютерной компании «Т-Платформы» Всеволодом Опанасенко.

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Эдельвейс» было зарегистрировано в Москве 3 сентября 2008 г. С марта 2014 г. единственным учредителем организации выступает Зинаида Пахоменкова. По данным двух источников CNews, знакомых с семьей Опанасенко, именно так зовут тещу бизнесмена.

«Эдельвейс» презентует себя как дизайн-центр ИТ-оборудования полного цикла. Заказчиками его выступают «Байкал Электроникс», Российские космические системы, Воентелеком и т.д.

Не слишком ли дешево

«Цена, за которую были приобретены разработки, кажется заниженной, — рассказал CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Это побуждает задумываться о причинах, строить гипотезы о возможной связи между покупателем и продавцом».

«Прямых подтверждений юридической связи в документах торгов нет. Но в профессиональном сообществе такие версии обсуждаются давно, — рассказала CNews Ольга Квашенкина глава холдинга SNDGLOBAL. — Логика понятна: нередко именно близкая по профилю структура выкупает активы, чтобы не потерять коллективные знания и инженерные практики. Сама по себе покупка уже свидетельствует о том, что «Эдельвейс» не случайный инвестор, а компания, понимающая ценность этих решений».

«Формально, торги завершились на уровне, несоизмеримом с вложениями в разработку, — продолжила она. — Если взять только разработку системной платы под Baikal-M, то на практике ее создание стоит десятки миллионов рублей. Туда входит оплата схемотехников и инженеров, верификация сигналов на скоростях в несколько гигабит в секунду, отладка BIOS/UEFI, подготовка серийного производства, сертификация. Это год работы полноценной инженерной команды».

Приобретенные секреты и разработки все еще полезны и актуальны, и помогут продолжить дело «Т-Платформ», отметил Бойко.

С ним согласна и Ольга Квашенкина, которая считает, что «Эдельвейс» приобрела «серьезный задел» для будущих разработок. При этом она отметила, что разработки «Т-Платформ» это узкая ниша и, безусловно, таковой факт сильно влияет на стоимость.