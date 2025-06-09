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На СЗФК заработал «Мобильный обходчик»

На обогатительной фабрике СЗФК в Мурманской области (входит в группу «Акрон») внедрено мобильное решение по оперативному мониторингу оборудования «Акрон. Обходчик».

Мобильное приложение для сотрудников эксплуатационных служб представляет собой программное обеспечение, которое предназначено для осуществления контроля производственного персонала в части обходов и осмотров оборудования, регистрации отклонений параметров работы оборудования. Внедренное решение позволяет своевременно выявить проблемы безопасности на контролируемых объектах через их непосредственный визуальный осмотр и инструментальную оценку состояния оборудования.

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Сотрудник, производя обход рабочего места перед осмотром технологического оборудования, трубопроводов, насосов, агрегатов, сканирует мобильным терминалом метку, расположенную на осматриваемой позиции. Благодаря использованию NFC-меток на производстве существенно сократилось время обходов и повысилась достоверность предоставляемых данных. Данное приложение полностью интегрировано с модулем ERP ИСА ТОиР.

«На данный момент «Мобильный обходчик» внедрен на участке измельчения и флотации обогатительной фабрики. Мы создали два маршрута общей протяженностью 129 меток. Использование приложения позволило нам достичь сокращения затрат на ликвидации аварий и простоев оборудования, а также обеспечило рост исполнительской и технологической дисциплин», — отметил Александр Пислегин, заместитель генерального директора СЗФК.

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