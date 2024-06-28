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МТС: нижегородцы все чаще отправляются в Калининград, чтобы отведать вкуснейшую балтийскую уху

МТС сообщает о росте турпотока из Нижегородской области в Калининград. По данным МТС Travel, число нижегородцев, путешествующих в Калининград, выросло год к году на 37%. Теперь туристы могут составить маршрут по ресторанам и барам столицы янтарного края с помощью бесплатного цифрового гастрогида по Калининграду от МТС Travel. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гид по местной кухне Калининграда предлагает обзор 50 ресторанов и кафе города разного ценового уровня. Здесь представлены тематические подборки: традиционные блюда Кенигсберга, лучшие завтраки, морепродукты и бюджетные заведения. Нижегородцы смогут попробовать балтийскую уху, кенигсбергские клопсы, виштынецкого сига, ряпушку и строганину из пеламиды. Кроме того, цифровой помощник подскажет путешественникам, где узнать все о марципане и продегустировать ремесленные сыры.

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Заведения отобраны в путеводитель на основе отзывов гостей и мнения локальных экспертов. С помощью инструментов Big Data и искусственного интеллекта сервис отбирает в открытых источниках места со средней оценкой не ниже 4 баллов по пятибалльной шкале. Далее рестораны с высокими оценками верифицируют местные гастроэксперты. Чтобы у туристов не осталось «белых пятен» в кенигсбергской гастрономии, в онлайн-гид вошли рекомендации фудблогеров и представителей ресторанной отрасли. Любители вкусно поесть, могут спланировать поездку в Калининград так, чтобы попасть на гастрономические события, информация о которых также отражена в гиде.

Путешественники, прибывающие в Калининград, получают приветственное SMS со ссылкой на цифровой путеводитель от МТС. Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут и те нижегородцы, которые еще планируют свою поездку в далекие края экс-Кенигсберга, или готовы путешествовать только виртуально. До конца 2024 г. МТС Travel планирует выпустить цифровые гастрономические гиды по Казани, Новосибирску, Мурманску, Екатеринбургу и Петропавловску-Камчатскому.

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