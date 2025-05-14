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С начала 2025 г. МТС заблокировала в Калининграде в 1,5 раза больше спам-звонков

МТС и сервис «Защитник» проанализировали активность телефонных мошенников в I квартале 2025 г. За три месяца 2025 г. в Калининградской области заблокировано более 6 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым активным месяцем стал март 2025 г. Одному жителю Калининграда с начала 2025 г. поступило более 6 тыс. сомнительных звонков, которые были отклонены системой.

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Безопасность

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций, а также предлагали пройти опросы. Чуть реже звонили коллекторы и компании с предложениями товаров и услуг. Средняя длительность ненужных разговоров составила почти 15 секунд. В целом сервис сэкономил калининградцам более трех с половиной лет, которые могли быть потрачены на общение с потенциальными мошенниками и спамерами.

«Звонки с незнакомых номеров сейчас вызывают неоднозначные эмоции. Учитывая, что каждый день мы читаем новости о жертвах телефонных мошенников, возможно, было бы верным решением вовсе не начинать разговор, но, с другой стороны, это может быть важный звонок, просто контакт не внесен в записную книжку. Для верификации неблагонадежных номеров, которые уже были скомпрометированы, и существует «Защитник», который блокирует сомнительные звонки, а также может пообщаться со звонящим с помощью искусственного интеллекта», — отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

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