Власти ужесточают требования к российскому ПО. Программы должны работать минимум с двумя суверенными ОС – без этого в реестр не пустят

Минцифры намерено внедрить новые требования для ПО, чтобы оно имело право числиться в реестре российских программ. Разработчикам придется обеспечить его совместимость как минимум с двумя отечественными ОС. Без этого в реестр будет не попасть.

Еще больше требований

Минцифры России разместило на Федпортале нормативных правовых актов (regulation.gov.ru) законопроект, ужесточающий требования к программам, которые предлагаются к внесению в реестр отечественного ПО. Когда документ вступит в силу, разработчикам придется делать так, чтобы их софт был совместим как минимум с двумя отечественными операционными системами из состава этого реестра.

Сам реестр, напомним, работает с 2016 г. Его курирует Минцифры, и основное преимущество присутствия в нем – доступ к участию в госзакупках. Минцифры несколько раз проводило его чистки – в конце 2021 г. CNews писал, что это мероприятие должно стать ежегодным.

Исключение из нового требования есть, но пока одно. Если предлагаемое к внесению в реестр Минцифры ПО разработано для использования в составе готового программно-аппаратного комплекса (ПАК), то можно ограничиться его подгонкой под всего лишь одну ОС из реестра.

Время на подготовку есть

Подготовиться к нововведениям российские разработчики могут заранее, потому что в случае вступления документа в силу изменения начнут распространяться не сразу на весь спектр ПО. Первыми «зацепит» программы для виртуализации и офисное ПО – на них новые ограничения Минцифры начнут распространяться с июня 2025 г.

Нейросеть «Кандинский» Российское ПО должно стать еще более российским

Спустя еще полгода, с 1 января 2026 г., новые требования коснутся ПО для облачных вычислений и хранения данных. А с 1 января 2027 г. работать минимум в двух российских ОС будет вынуждено промышленное ПО управления процессами организации.

Отсидеться не получится

Разработчикам, чьи программы уже внесены в реестр отечественного ПО, вздыхать с облегчением рано. Как пишет «Коммерсант», Минцифры собирается распространить новые требования и на них.

Реализовано это будет в виде проверок на соответствие новым ограничениям. Ведомство готовит план таких проверок и собирается обсудить сроки их проведения непосредственно с разработчиками, пишет издание.

Но, что самое важное, если проверка пройдена не будет, из реестра разработчиков и их ПО не погонят. «Несоответствие дополнительным критериям не приведет к исключению из реестра, но их выполнение в перспективе даст преимущество в госзакупках», – заявили «Коммерсанту» представители Минцифры.

Дополнительные лимиты

Законопроект Минцифры затрагивает и деятельность госкомпаний, в планы которых входит внесение в реестр разработанных ими же программ, созданных исключительно для внутреннего пользования. По новым правилам, они смогут внести в реестр лишь то ПО, у которых в нем еще нет аналогов. Эта норма вступит в силу 1 января 2025 г.

Документ Минцифры на деле содержит целый список новых требований – одни лишают возможности самого попадания в реестр отечественного ПО, другие наделяют преимуществом при участии в госзакупках. К последним относится подтвержденная совместимость с одним российским процессором их реестра российской электроники (курируется Минпромторгом). С 2028 г. нужна будет совместимость с двумя CPU.

Также пригодится умение ПО работать с российскими браузерами.

Часть требований распространяется и на средства разработки (Software Development Kit, SDK). Они «не должны содержать каких-либо санкционных ограничений в отношении их использования субъектами России, российскими юридическими и физлицами», сообщила «Комерсанту» член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ирина Абдеева. Она отметила также, что если используется, к примеру, Android SDK, (он построен на базе Android Open Source Project), то есть риск «не получить статус соответствия дополнительным требованиям».

Опрошенные изданием участники рынка ПО считают, что принятие нового законопроекта Минцифры даст ОС «Аврора» «преимущества при госзакупках, а заказчикам придется отказаться от закупки систем на основе AOSP».