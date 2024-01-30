«Октава» — новый бренд в портфеле diHouse

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные виды микрофонов, радиосистемы и аксессуары для звукозаписывающих устройств, а также цифровые слуховые аппараты под торговой маркой НОТА. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Сфера электроакустического оборудования обладает огромным потенциалом: по словам аналитиков, в течение последних нескольких лет мировой рынок профессиональных микрофонов в среднем растет на 5-6%. Основным драйвером его роста является тренд на замену устаревших систем и технологий на новые — интеллектуальные алгоритмы и цифровые продукты.

Цифровые радиосистемы «Октава» много лет используются лидерами в сфере комплексного оснащения технологическими системами культурно-зрелищных объектов, включая театры, кинотеатры, концертные и конференц-залы, цирки, развлекательные комплексы, музеи и спортивные сооружения в России и за ее пределами. Слуховые аппараты НОТА поставляются в отделения Социального фонда всех регионов России.

В ассортименте бренда представлены микрофоны разных типов систем: конденсаторные, ламповые, динамические, ленточные, электретные. Широкая линейка позволяет подобрать прибор для любых видов деятельности: студийной записи, ведения домашнего блога, трансляций, стримов, записи подкастов, выступлений на сцене, занятий по вокалу. В дополнение производитель «Октава ДМ» предлагает широкую линейку аксессуаров к микрофонам: амортизаторы, ветрозащиту, футляры, стойки и др.

«Октава» — новый бренд в портфеле diHouse

Радиосистемы для беспроводной передачи и обработки звука представлены в различных конфигурациях и с разной диаграммой направленности микрофона и зоной охвата звука.

Слуховые аппараты НОТА в зависимости от модели способны компенсировать разные степени потери слуха — от легких до средних и тяжелых. Специальная технология адаптации позволяет максимально быстро и комфортно начать использование устройства. Технология анализа окружающей обстановки фокусируется на речевом сигнале. Все модели защищены от попадания пыли и влаги внутрь корпуса.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2023 г. составил 77,4 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний ЛАНИТ.

ЛАНИТ – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда ЛАНИТ – около 13,5 тыс. человек.