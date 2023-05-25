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Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S доступен в diHouse

DiHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке Xiaomi Redmi Note 12S – новый смартфон, призванный сделать функции флагманского уровня более доступными.

Смартфон Redmi Note 12S оснащен системой камер с функцией ProCut и фильтром Film Camera, что и позволяет делать качественные снимки.

Redmi Note 12S отлично подходит для игр или просмотра видео. Яркие цвета и четкое изображение поддерживается благодаря большому дисплею FHD + AMOLED DotDisplay на 6,43 дюйма. Устройство также имеет частоту обновления до 90 Гц и частоту дискретизации касаний до 180 Гц для плавных переходов без задержек.

Redmi Note 12S оснащен аккумулятором большой емкости 5 000 мАч и быстрой зарядкой 33 Вт, что обеспечивает эффективную и длительную работу. Благодаря восьмиядерному процессору MediaTek Helio G96 смартфон обеспечивает быструю и плавную работу.

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Redmi Note 12S подходит как для съемки фотографий и видео, так и для просмотра фильмов или скроллинга социальных сетей.

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