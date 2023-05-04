Смартфон Samsung A24 теперь и в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале продаж на российском рынке нового смартфона Samsung A24, дополняющего линейку аппаратов А-серии, предназначенных для массового пользователя. Новинка уже доступна для заказа в diHouse. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Смартфон Samsung A24 оснащен 6,5-дюймовым FHD+ Super AMOLED-экраном разрешением 1080х2340 пикселей и яркостью 1000 нит. Предусмотрена улучшенная защита от синего цвета, что сохраняет картинку яркой как днем, так и ночью.

У Samsung A24 в наличии три камеры на задней поверхности, включая основную с разрешением 50 МП и функцией оптической стабилизации, что уменьшает размытость фото и видео. Фронтальная камера с разрешением 13 МП позволяет делать качественные селфи.

Samsung A24

Новинка имеет 8-ядерный процессор, встроенный аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт. Также смартфон обладает встроенной памятью 128 ГБ, плюс предусмотрен слот под microSD карту емкостью до 1 ТБ. Смартфон оборудован большим количеством разнообразных датчиков, упрощающих жизнь пользователю: акселерометром, сканером отпечатка пальца, гироскопическим и геомагнитным, датчиком освещенности и виртуального присутствия. Вес аппарата составляет 195 г, а размеры 162,1х77,6х8,3 мм.

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diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.