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Индексная книга (каталог) CNews*
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СОБЫТИЯ

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19.09.2022 ДНР национализировала имущество украинских сотовых операторов 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 2
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 1
02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж 2
14.11.2018 Власти продают «Крымтелеком» 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
01.02.2018 «Дочкам» МТС и «Билайн» выдали 4G-частоты на Украине 1
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС 2
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 1
13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
14.04.2017 Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича 1
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР 1
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 2
28.10.2016 Власти смогут национализировать «Укртелеком» 1
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 3
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 2
29.06.2015 Украинский сотовый оператор полностью отошел туркам 1
14.05.2015 Власти Севастополя и Крыма делят активы украинских телеком-операторов 2
12.05.2015 Связь в Севастополе восстановили специалисты по проводному радио 1
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 2
11.02.2015 Крым национализировал сеть «Укртелекома» после обнаружения компьютерного вируса 1
10.02.2015 «Укртелеком» отключил Крым 1
27.11.2014 «МТС-Украина» заработала на потере Крыма 1
11.11.2014 Украина заблокировала звонки в Крым 1
08.07.2014 Украинский телеком в ожидании снижения ARPU 1
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 1
15.04.2014 В Крыму развернута группировка мобильных комплексов радиоконтроля 1
25.07.2013 Qiwi расширила возможности оплаты сервисов зарубежных провайдеров на «Qiwi Терминалах» 1
18.01.2013 «Укртелеком» продан неизвестному офшору 1
20.04.2012 «Сбербанк» заставляет «Укртелеком» продать 3G россиянам 2

Публикаций - 35, упоминаний - 46

Тримоб и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком - Ukrtelecom 244 33
Киевстар - Kyivstar 569 26
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Астелит 137 21
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 19
Vodafone Group 1412 11
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 11
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 11
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 8
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 7
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 7
Интертелеком - Intertelecom 38 6
К Телеком - Исеть Телеком 97 6
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 5
Huawei 4677 5
Комтел 17 4
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 4
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МегаФон 10742 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 4
Лугаком - Lugacom 12 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 3
Cisco Systems 5372 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
СИНХ - Таттелеком 229 3
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 66 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Vega Telecom - MMDS-Украина - ММДС-Украина - Фарлеп-Инвест 7 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 2
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 14
EPIC Telecom Invest 212 10
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 5
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 5
Газпром ПАО 1493 5
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 4
Group DF 7 2
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 2
UA Telecominvest 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
СтройГазМонтаж 14 1
DTEK Managment 1 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
ДТЭК - Донбасская топливно–энергетическая компания 8 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Родовид Банк 1 1
SCM Managment 1 1
eBay Inc 1640 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Альфа-Групп 745 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Президент Украины 128 6
СБУ - Служба безопасности Украины 98 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 5
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 5
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 5
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ДНР - Почта Донбасса 9 4
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 3
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Районный суд Киева 26 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Верховный суд Украины 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 11
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 9
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 315 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 2
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 5
Феникс SIM-карты 3 2
Rakuten Viber 665 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Google Cloud Services 244 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
BlackBerry DTEK STH - серия смартфонов 13 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Huawei HW 1 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
HPE - Juniper Networks - Juniper EX Series - Juniper MX Series - серия коммутаторов 19 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple - App Store 3109 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 1
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 1
OpenVPN 85 1
Химич Роман 44 6
Фирташ Дмитрий 9 5
Яценко Виктор 22 5
Левочкин Сергей 9 4
Хорошковский Валерий 6 3
Меняйло Сергей 22 3
Полонский Дмитрий 15 3
Янукович Виктор 57 3
Дворяненко Вадим 5 3
Порошенко Петр 27 3
Рудниченко Андрей 2 2
Проживальский Олег 11 2
Аксенов Сергей 30 2
Горбуненко Денис 5 2
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 2
Дзекон Георгий 16 2
Клименко Дмитрий 3 2
Никифоров Николай 1138 2
Ройтман Евгений 44 1
Сурженко Михаил 1 1
Азаров Николай 15 1
Фетисов Олег 2 1
Рубцов Сергей 33 1
Плотницкий Игорь 1 1
Литовченко Игорь 23 1
Рубан Виктория 2 1
Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 1
Громов Ростислав 13 1
Захарченко Александр 2 1
Животовский Александр 2 1
Жирновский Александр 1 1
Иванюк Вячеслав 15 1
Рогов Михаил 14 1
Шафигуллин Лутфулла 8 1
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
Нагорный Дмитрий 2 1
Винокуров Сергей 2 1
Луценко Юрий 2 1
Пушилин Денис 5 1
Семенченко Андрей 1 1
Украина 7928 34
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 17
Россия - ЮФО - Севастополь 613 14
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 11
ЛНР - Луганская Народная Республика 205 10
Австрия - Австрийская Республика 1357 10
Украина - Киев 1151 9
Турция - Турецкая республика 2620 8
Донбасс 68 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Армения - Республика 2449 4
Нидерланды 3746 4
Кипр - Республика 636 4
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 4
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
ДНР - Донецкая область 25 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Грузия 1332 3
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 48 2
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 53 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 60 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 2
ЛНР - Луганская область 12 2
Европа 24964 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Европа Центральная 278 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 26 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Феодосия 31 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 72 1
Украина - Одесса 196 1
Украина - Харьковская область - Харьков 221 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Евпатория 33 1
Украина - Киевская область 23 1
ЛНР - Луганск 35 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 13
Приватизация - форма преобразования собственности 543 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 6
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 32 6
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 3
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 3
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 2
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 146 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Аренда 2687 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Мертвые души 45 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 49 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Лига.нет 12 4
Интерфакс Украина 12 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
РБК Украина 12 1
Укринформ 3 1
FT - Financial Times 1296 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Рустелеком ТК 305 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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