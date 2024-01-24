Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком

МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения» объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) - компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр). Об

Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив риобретя контрольный пакет лидирующего на сотовом рынке оператора «К-Телеком» (работала под брендом Vivacell). Позднее «К-Телеком» был переименован в «МТС-Армения» Продавцами выступали ливански

МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet 7 г., приобретя лидера местного сотового рынка компанию «К-Телеком», работавшую под торговой маркой Vivacell. Позднее «К-Телеком» была переименована в «МТС-Армения». Продавцами выступали ливанс

В Viva-MTS новый генеральный директор Совет директоров ЗАО «МТС Армения» (Viva-MTS), 100% дочерней компании ПАО «МТС» в Республике Армения, назначил гене

МТС покупает единственный зарубежный актив «Ростелекома» ходатайство местного сотового оператора Vicacell-MTS на покупку магистрального оператора GNC-Alfa. Vivacell-MTS подконтрольна российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС). GNC-Alfa через

VivaCell-MTS обеспечит защиту детей от вредных сайтов с помощью технологий Entensys Сотовый оператор VivaCell-MTS, дочернее предприятие МТС в Армении, запускает новый тарифный план «МТС коннект ограниченный», в рамках которого реализован сервис фильтрации сайтов, ограничивающий доступ к ресурс

«ВиваСелл-МТС» запустил «Клиринг-центр» от компании «Петер-Сервис» Компания «Петер-Сервис» и «ВиваСелл-МТС» («К-Телеком»), сотовый оператор Армении, сообщили о запуске «Клиринг-Центра» на

МТС протестировала роуминг в сетях LTE то Группа МТС организовала международный роуминг на основе технологии LTE между «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС» (Армения). Компании «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС», входящие в Группу

VivaCell-МТС тестирует услугу «Мобильное телевидение» в Армении Оператор сотовой связи VivaCell-МТС, дочерняя компания МТС, сообщил о запуске в тестовую эксплуатацию услуги «Мобиль

«ВиваСелл-МТС» внедрил систему взаиморасчетов Peter-Service ITC елекоммуникационной отрасли, успешно завершила внедрение системы взаиморасчетов в ЗАО «К-Телеком» («ВиваСелл-МТС»), дочерней компании сотового оператора Армении, услугами которого пользуются бо