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Viva Armenia Вива-Армения Fedilco Group Viva-MTS МТС Армения VivaCell-MTS МТС ВиваСелл К-Телеком

Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком

СОБЫТИЯ

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24.01.2024 МТС закрыла сделку по продаже «МТС Армения»

объявляет о закрытии сделки по продаже 100% акций своей дочерней компании в Республике Армения ЗАО «МТС Армения» (торговая марка Viva-MTS) - компании Fedilco Group Limited (Республика Кипр). Об
16.11.2023 Власти разрешили МТС продать ее единственный зарубежный актив

риобретя контрольный пакет лидирующего на сотовом рынке оператора «К-Телеком» (работала под брендом Vivacell). Позднее «К-Телеком» был переименован в «МТС-Армения» Продавцами выступали ливански
14.03.2023 МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

7 г., приобретя лидера местного сотового рынка компанию «К-Телеком», работавшую под торговой маркой Vivacell. Позднее «К-Телеком» была переименована в «МТС-Армения». Продавцами выступали ливанс
15.06.2022 В Viva-MTS новый генеральный директор

Совет директоров ЗАО «МТС Армения» (Viva-MTS), 100% дочерней компании ПАО «МТС» в Республике Армения, назначил гене
13.12.2018 МТС покупает единственный зарубежный актив «Ростелекома»

ходатайство местного сотового оператора Vicacell-MTS на покупку магистрального оператора GNC-Alfa. Vivacell-MTS подконтрольна российской компании «Мобильные телесистемы» (МТС). GNC-Alfa через

03.06.2013 VivaCell-MTS обеспечит защиту детей от вредных сайтов с помощью технологий Entensys

Сотовый оператор VivaCell-MTS, дочернее предприятие МТС в Армении, запускает новый тарифный план «МТС коннект ограниченный», в рамках которого реализован сервис фильтрации сайтов, ограничивающий доступ к ресурс
25.09.2012 «ВиваСелл-МТС» запустил «Клиринг-центр» от компании «Петер-Сервис»

Компания «Петер-Сервис» и «ВиваСелл-МТС» («К-Телеком»), сотовый оператор Армении, сообщили о запуске «Клиринг-Центра» на
22.12.2010 МТС протестировала роуминг в сетях LTE

то Группа МТС организовала международный роуминг на основе технологии LTE между «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС» (Армения). Компании «МТС Узбекистан» и «ВиваСелл-МТС», входящие в Группу
17.11.2009 VivaCell-МТС тестирует услугу «Мобильное телевидение» в Армении

Оператор сотовой связи VivaCell-МТС, дочерняя компания МТС, сообщил о запуске в тестовую эксплуатацию услуги «Мобиль
03.02.2009 «ВиваСелл-МТС» внедрил систему взаиморасчетов Peter-Service ITC

елекоммуникационной отрасли, успешно завершила внедрение системы взаиморасчетов в ЗАО «К-Телеком» («ВиваСелл-МТС»), дочерней компании сотового оператора Армении, услугами которого пользуются бо
08.09.2008 МТС обновляет бренд VivaCell в Армении

мпания МТС объявила о старте в дочерней компании К-Telecom в Армении кобрендинговой кампании: бренд VivaCell меняется на бренд VivaCell-MTC. Изменение визуального образа бренда стало пер

Публикаций - 66, упоминаний - 101

Viva Armenia и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15597 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9482 35
Team Armenia Telecom - Veon Armenia Telephone Company - Веон Армения - АрменТел, ArmenTel 163 30
К Телеком - Исеть Телеком 97 27
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 822 18
Ucom - Юком 22 14
Ростелеком 10879 12
Viva Armenia - GNC-Alfa - Джиэнси-Альфа 17 10
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 10
Киевстар - Kyivstar 568 8
МегаФон 10644 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Vodafone Group 1411 5
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 5
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 5
Huawei 4503 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4895 4
Укртелеком - Ukrtelecom 244 4
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 4
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 4
Карабах-Телеком 7 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 342 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 3
Ростелеком - Связьинвест 1719 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1456 3
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 2
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 273 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 2
МТС Зарубежные компании 12 2
itel 34 2
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 2
МТС - Комстар ОТС - Корнет-АМ 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3320 2
Tashir Group - Ташир ГК 31 6
Газпром ПАО 1484 5
Molitro Holdings 5 4
Viva Armenia - Вива-Армения - Fedilco Group - МобиДрам 5 4
Айбизнесбанк 4 4
Фора Банк 85 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 588 3
Filor Ventures 2 2
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
Фин-Партнер УК 4 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 1
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Cukurova 97 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
Стройкредит АКБ 35 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 1
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 1
Temasek Holdings 22 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2910 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Visa International 1990 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1928 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 91 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13666 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3664 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3054 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5400 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2124 2
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5936 1
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5606 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6512 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3415 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 628 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 18
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29577 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22781 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7534 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17883 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10051 12
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2623 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26159 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9772 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64410 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5348 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9395 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8668 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12833 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9643 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5475 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 907 4
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 287 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11712 4
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2139 4
Сеть передачи данных - Data transmission network 4017 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61274 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9201 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6822 2
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 2
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Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3653 2
Backbone network - core network - магистральная сеть - опорная сеть - ЕМЦСС - Единая магистральная цифровая сеть связи 296 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2541 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 116 3
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 14 2
МегаФон - Nexign Peter-Service RSS 8 2
Apple iPhone 6 4861 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2376 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - HCIE - Huawei Authorized Learning Partner - HALP - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 25 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 1
МТС Коннект - MTS Connect 49 1
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
МТС 3G-сеть 121 1
Samsung GT - серия телефонов 38 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SDH 5 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
UserGate - Entensys URL Filtering 13 1
Национальный банк Таджикистана - Корти Милли - банковские карты национальной платежной системы Республики Таджикистан 19 1
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 1
ЦБ Армения - ArCa - Armenian Card - Армениан Кард - Национальная единая платежная система 9 1
МегаФон - Nexign - Клиринг-Центр 2 1
Google YouTube - Видеохостинг 2989 1
Samsung Galaxy 1026 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1346 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 277 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 8
Карапетян Самвел 13 6
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 6
Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 6
Распопов Олег 15 5
Есаян (братья) 10 5
Есаян Александр 7 4
Каршков Сергей 5 4
Казорин Дмитрий 4 4
Семенихин Роман 4 4
Белик Дмитрий 15 3
Зырьянов Сергей 3 3
Хачатрян Гагик 8 3
Арзуманян Карен 5 3
Азизян Лиана 3 3
Аракелян Вруйр 3 3
Евтушенков Владимир 216 3
Меламед Леонид 150 3
Рубцов Сергей 33 2
Аксенов Сергей 30 2
Медведев Дмитрий 1664 2
Пятахин Андрей 21 2
Фарамазян Айк 5 2
Демирханян Борис 10 2
Мартиросян Ваган 9 2
Есаян Айком 8 2
Манукян Андраник 9 2
Клименко Дмитрий 3 2
Соколов Константин 5 2
Тоноян Сусанна 2 2
Иванов Олег 150 2
Меламед Александр 95 2
Николаев Вячеслав 103 2
Провоторов Александр 158 1
Ройтман Евгений 44 1
Зубов Александр 12 1
Лукашенко Александр 104 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Прянишников Николай 316 1
Зарицкий Владимир 8 1
Армения - Республика 2436 63
Россия - РФ - Российская федерация 164910 45
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 14
Украина 7908 12
Армения - Ереван 222 10
Беларусь - Белоруссия 6258 10
Узбекистан - Республика 1985 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47351 8
Грузия 1322 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54504 7
Иран - Исламская Республика Иран 1153 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1078 6
Казахстан - Республика 6008 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2242 5
Таджикистан - Республика 944 5
Туркмения - Туркменистан 454 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 4
Россия - ЮФО - Севастополь 611 4
Кипр - Республика 635 4
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 287 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1409 3
Канада 5061 3
Франция - Французская Республика 8144 3
Турция - Турецкая республика 2595 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 530 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1126 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1107 3
Греция - Греческая Республика 1014 3
Молдавия - Республика Молдова 737 3
Армения - Гюмри 14 2
Швеция - Королевство 3773 2
Африка - Африканский регион 3632 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Ливан - Ливанская Республика 200 2
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 14 2
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 83 1
Азербайджанская ССР 1 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3821 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57256 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53097 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1905 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6063 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21456 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6977 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8174 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8034 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1825 4
Приватизация - форма преобразования собственности 541 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10826 3
Паспорт - Паспортные данные 2823 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5432 3
Армения - Сотовый рынок 2 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2653 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11653 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2793 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6663 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7727 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27084 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1310 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1269 1
U.S. FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 26 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1220 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 793 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
УК РА - Уголовный кодекс Республики Армения 3 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 789 1
Опцион 108 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3963 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11541 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 4
Комсомольская правда ИД 81 2
Голос Армении 2 1
Sputnik Армения 1 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 684 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1084 2
GSMA Intelligence 11 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8559 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 252 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
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