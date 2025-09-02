«Алроса» внедряет машинное зрение

«Алроса» совместно с российскими разработчиками программного обеспечения и цифрового оборудования внедряет систему контроля загрузки самосвалов на основе технологий машинного зрения. Испытания показали, что использование искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность добычи на месторождении до 10%.

Традиционные методы определения объема добытой руды – как в подземных рудниках, так и в открытых карьерах – не дают возможности в реальном времени контролировать и корректировать загрузку самосвалов. В результате техника работает не на полную мощность: испытания показали, что загрузка оказывается на 10% ниже оптимального уровня.

Новая система, прошедшая испытания на подземном руднике «Удачный» и в карьере «Юбилейный» «Алроса», использует машинное зрение для определения загрузки кузова самосвала. Лазерный локатор лидар выстраивает 3D-модель кузова самосвала, а затем нейросеть анализирует модель и точно рассчитывает объем загруженной горной массы и степень заполнения каждой машины. Эти данные в режиме реального времени поступают в центр управления, где диспетчер может оперативно скорректировать работу операторов техники: машинистов погрузочно-доставочных машин в шахтах и машинистов экскаваторов в карьерах.

«Проведенные испытания на одном из рудоспусков «Удачного» позволили повысить производительность шахтных самосвалов на 10% – это почти 12 тыс. тонн дополнительно перевезенной алмазоносной руды. Аналогичные результаты мы получили и на поверхности, в условиях открытых горных работ. В ближайшие два года мы рассчитываем внедрить новую систему на всех добывающих площадках. Важно и то, что для снижения рисков, мы параллельно тестировали две разные технологические платформы – одну в руднике, другую в карьере – и обе показали необходимый результат», — сообщил руководитель центра инноваций и технологий «Алроса» Андрей Насекайлов.

«Алроса» активно внедряет технологии искусственного интеллекта в производственные процессы. Так, в 2024 г. для обеспечения безопасности водителей, занятых перевозкой руды более 800 автомобилей «Алроса» были оборудованы системой оптического контроля усталости водителей «Антисон». Это позволило менее чем за полгода снизить количество возможных ДТП в два раза.

Также инструменты искусственного интеллекта активно пилотируются и внедряются в геологоразведке, обогащении и сбытовой деятельности компании.