Сложнее всего удержать от релокации молодежь Дальнего Востока и Сибири

Молодежь не готова покидать Москву ради работы: только каждый десятый соискатель от 18 до 24 лет, проживающий в столице, рассматривает возможность смены места жительства с целью трудоустройства, в то время как на Дальнем Востоке — каждый четвертый. Сервис по поиску работы «SuperJob Старт карьеры» изучил готовность к релокации молодых специалистов.

В силу небольшого жизненного и профессионального опыта, а также из-за необходимости закончить обучение, молодежь до 24 лет демонстрирует готовность к переезду ради новой работы реже, чем те, кто старше. Именно молодое поколение эксперты считают «демографическим окном возможностей», готовность трудоустраивать начинающих специалистов среди работодателей растет. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Где выше всего готовность к релокации среди молодежи, работодателям из каких регионов следует более активно привлекать и удерживать местных начинающих специалистов? Чем дальше регион от столицы, тем чаще молодежь, проживающая там, рассматривает смену места жительства: из Дальневосточного федерального округа каждый четвертый готов переехать, из Южного ФО — 22%, из Сибирского ФО — 21%.

В резюме молодежи, живущей в ЦФО и СЗФО, меньше всего отметок о готовности к переезду ради новой работы (12 и 13% соответственно), а реже всего нацелены на релокацию молодые люди от 18 до 24 лет, проживающие в Москве и Санкт-Петербурге: только 10 и 12% соответственно указали в резюме, что готовы к переезду ради работы.

Мужчины чаще женщин демонстрируют готовность к переезду. Такая тенденция характерна для всех возрастов и регионов. В частности, релоцироваться с Дальнего Востока готовы практически 3 из 10 молодых людей в возрасте 18—24 лет, из Сибири — каждый четвертый молодой человек.

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Регионы исследования: Россия, все округа

Время проведения: сентябрь 2024 г.

Объем выборки: 8,7 млн резюме, активных за год