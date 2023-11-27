Нижегородцам стал доступен первый цифровой гид по сибирской кухне

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о старте первого гастрономического цифрового путеводителя от МТС Travel. Теперь жители Нижегородской области, прибывающие в Красноярск, получат SMS со ссылкой на гастрономический онлайн-путеводитель. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гастрономический онлайн-путеводитель МТС расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Из онлайн-гида МТС туристы узнают, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, и в каких ресторанах города это лучше сделать. Гид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.

В работе над онлайн-гидом приняли участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов». Известные бренд-шефы флагманских ресторанов Красноярска рассказали о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделились рецептами фирменных блюд — например, тартара из говядины и икрой из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом.

По данным МТС Travel, Красноярский край стал самым быстрорастущим регионом Сибири по поездкам в 2023 г. — россияне из других федеральных округов совершили сюда примерно на 12% больше поездок по сравнению с прошлым годом.

Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов.

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ПАО «МТС» — предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности.