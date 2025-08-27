Разделы

Резидент Сколково будет развивать цифровую экосистему в здравоохранении Сибири

Компания «Визус Лаб», резидент «Сколково», подписала ряд соглашений о научно-техническом и стратегическом партнерстве в целях развития предиктивной аналитики на основе ИИ в здравоохранении. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках соглашения о научно-техническом партнерстве с ГКУЗ Новосибирской области «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» запланировано проведение научно-исследовательской работы по внедрение инновационной цифровой платформы для персонализированного мониторинга здоровья на базе искусственного интеллекта. Система Мониторинга Персонального Здоровья (СМПЗ), разработанная компанией «Визус Лаб», продолжит широкую апробацию в лечебно-профилактических учреждениях Сибирского федерального округа, а результаты внедрения будут комплексно изучены в целях дальнейшего успешного использования для предупреждения рисков заболеваний. Кроме того, соглашением предполагается проведение совместной экспертизы, в том числе на предмет научной новизны и интереса, рыночной привлекательности ИИ-платформы для мониторинга состояния организма человека.

«Мы становимся свидетелями того, как в Новосибирске формируется медицина будущегопредиктивная и персонализированная. Благодаря решениям наших инноваторов, Сибирь превращается в крупный испытательный полигон для передовых ИИ-решений в здравоохранении. Уверен, что успешный опыт внедрения платформы «Визус Лаб» станет эталонным для других регионов страны», – сказал Алексей Низковский, директор Новосибирского областного инновационного фонда.

Соглашение о партнерстве компании «Визус Лаб» с технологическим лидером Евгением Печковским, директором ООО «Современные лабораторные технологии», направлено на развитие автоматизированной платформы СМПЗ и фармацевтического ИИ кластера на базе патентной модели CIC, в т.ч. предполагает поддержку интересов компании и экспертные выступления на значимых мероприятиях.

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты
цифровизация

«Наш фокус — на инноваторах, чьи разработки имеют реальный рыночный потенциал. Вместе мы можем создавать лучшие решения», – сказал Евгений Печковский.

«В рамках подписанных соглашений мы сможем продолжить изучение огромного объема данных, которые с помощью СМПЗ будут ежедневно генерироваться и обрабатываться. Применение динамических моделей, которые мы предлагаем в рамках ИИ-платформ, позволяют описать процессы в развитии. Таким образом, мы сможем добиться 99,9 процентной точности в прогнозировании возможной нетрудоспособности человека, что позволит вовремя применять профилактическое воздействие на организм. Совместно планируется выстроить цифровую экосистему в здравоохранении, направленную на предупреждение возникновения рисков заболеваний, сокращение сроков вывода инновационных препаратов на рынок, а также обеспечить рост импортозамещения в биомедицине», — сказал Алексей Воеводин, генеральный директор компании «Визус Лаб».

