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Низковский Алексей
Низковский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 18 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146214 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1698 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
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