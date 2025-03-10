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Яковлева Ирина


10.03.2025 Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ 1
18.10.2024 РЦИС заключил соглашение о сотрудничестве с Амурской областью 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Яковлева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 360 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 18 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 2
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 273 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 402 1
Data monetization - Монетизация данных 1654 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12066 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 1
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Пузанов Павел 4 1
Мишустин Михаил 685 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 207 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 1
Россия - ДФО - Амурская область 750 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1691 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 946 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4703 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 256 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16456 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29438 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48450 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51585 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3508 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345460, в очереди разбора - 764764.
Создано именных указателей - 170358.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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