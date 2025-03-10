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Яковлева Ирина
|10.03.2025
|Новосибирская область присоединилась к сети РЦИС.РФ 1
|18.10.2024
|РЦИС заключил соглашение о сотрудничестве с Амурской областью 1
Яковлева Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром - Амурский ГПЗ - Амурский газоперерабатывающий завод 7 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 360 1
|Пузанов Павел 4 1
|Мишустин Михаил 685 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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