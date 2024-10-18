РЦИС заключил соглашение о сотрудничестве с Амурской областью

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности предоставит местному бизнесу доступ к сервисам и платформенным решениям на базе блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ. Это позволит фиксировать интеллектуальные права на креативный продукт посредством цифрового депонирования, формировать привлекательные для потенциальных инвесторов и покупателей портфели нематериальных активов и распоряжаться правами на них на специализированной площадке лицензионных сделок.

Соглашением предусматривается возможность создания регионального депозитария интеллектуальной собственности «Сделано в Амурской области», а также проработка вопроса о пилотном проекте банковского кредитования под залог исключительных прав.

Как отметил заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов, регион располагает мощным научным и производственным потенциалом и остро нуждается в комфортной экосистеме реализации инновационных проектов: «В области расположены такие системообразующие предприятия, как космодром “Восточный” и крупнейший в России Амурский газоперерабатывающий завод, которые агрегируют множество технологических проектов. Так, на проводимой в регионе инновационной выставке “АмурТехно” ежегодно представляются большое количество инновационных решений, многие из которых уже востребованы промышленностью и интересны бизнесу. Уверен, благодаря РЦИС у этих и других компаний появятся удобные инструменты коммерциализации своих наработок. Кроме того, благодаря надежным и прозрачным реестрам результатов интеллектуальной деятельности правительство сможет оценить эффективность поддержки тех или иных начинаний в сфере науки, технологий или креативных индустрий. Декларация интеллектуальных прав в сети РЦИС.РФ превращает их в оборачиваемый нематериальный актив и явно свидетельствует о том, что деньги были освоены эффективно».

Заместитель председателя РЦИС Ирина Яковлева обратила внимание на то, что соглашение поможет реализации масштабных проектов по развитию креативных индустрий: «В регионе ведется работа по созданию креативного кластера в городе Благовещенске, который строится по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. Сервисы на базе нашей инфраструктуры помогут креативным предпринимателям учесть, оценить, защитить и монетизировать права на свою продукцию».

Она напомнила, что РЦИС активно содействует проведению просветительских и обучающих программ для предпринимателей, творческих работников и сотрудников региональных органов власти: «В разных российских регионах уже хорошо себя зарекомендовали наши семинары и образовательные программы, ориентированные на изучение интеллектуального права в его связке с современными деловыми практиками и цифровыми инструментами».

Ранее РЦИС заключил соглашения о партнерстве с Республиками Саха (Якутия) и Северная Осетия — Алания, с Новосибирской и Ульяновской областями, Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой.