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Сбербанк запустил сервис для автоматизации ресторанного бизнеса

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, презентовал новый сервис автоматизации для кафе и ресторанов при партнерстве с «Эвотором». Это удобное и легко внедряемое приложение, объединяющее все ключевые процессы заведений общественного питания — от кухни и складского учета до обслуживания гостей за столиками и заказов на вынос, аналитики и программы лояльности. Оно специально разработано для наиболее востребованного сегмента рынка — небольших кафе, кофе-точек, уличной еды и фудкортов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «"Сбер" сотрудничает с 60% российских заведений общепита. Каждая вторая точка оснащена нашими платежными терминалами — всего их около 150 тысяч. В прошлом году сразу на 30% выросло число предпринимателей, которые выбрали расчеты через "Сбер". В 2024 г. на Gastreet мы анонсировали мобильный платежный терминал нового поколения для оплаты улыбкой, а в этом году мы идем дальше и в партнерстве с "Эвотором" презентуем новую версию нашей автоматизированной системы для общепита. Она дает все решения для бизнеса "под ключ". Дополнением этому сервису станет умный пинпад, который мы разработали с "Эвотором". Таким образом мы делаем продвинутые ИИ-технологии доступными для ресторанного бизнеса».

Новый сервис является частью отраслевого решения Сбербанка для кафе и ресторанов, в который также входит качественная и многофункциональная аналитика: детальные отчеты по выручке, среднему чеку, возвращаемости гостей и их предпочтениям. Доступна и аналитика рынка: сравнение с конкурентами, тренды отрасли и региональные особенности спроса. Наконец, отраслевое решение помогает выбрать оптимальную локацию для открытия нового ресторана исходя из пешеходного и автомобильного трафика, арендных ставок и уровня дохода потребителей в интересующем регионе. Это снижает риски при открытии новых заведений.

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Цифровизация

Помимо сервиса для кафе и ресторанов, Сбербанк предлагает специализированные отраслевые решения для продавцов онлайн-площадок, розничных торговцев, представителей сферы услуг и многих других направлений бизнеса.

Александр Расторгуев, директор платежных решений ИТ-компании «Эвотор»: «"Эвотор" стал генеральным партнером по автоматизации Gastreet. Мы также впервые на фестивале представили умный пинпад EvoPoint, разработанный совместно со "Сбером". Это устройство нового поколения, с голосовым управлением и речевой аналитикой, интегрированное с нашим сервисом для автоматизации общепита. Пинпад ускоряет и улучшает качество обслуживание: распознает заказ "на слух", сверяется с номенклатурой в кассе и автоматически добавляет позиции в чек. Так что покупателю остается только оплатить свой заказ. Наше решение отвечает запросу бизнеса в простых, многофункциональных, интегрированных, комплексных отраслевых решениях».

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