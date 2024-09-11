Разделы

Интернет Хостинг и домены
|

SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых

Хостинг-провайдер SpaceWeb открыл хостинговую партнёрскую программу для самозанятых. За первые два месяца доля самозанятых в программе составила 20%.

Обновление в партнёрской программе SpaceWeb позволит самозанятым получать доход на рынке веб-разработки. Теперь веб-мастера и любые другие пользователи, имеющие статус самозанятого, смогут заработать до 48% от стоимости услуг хостинга.

Ежемесячный процент вознаграждения начисляется партнёру за пользование привлечённым клиентом определенных услуг хостинга. При этом самому партнёру не обязательно быть активным пользователем хостинговых услуг, достаточно лишь получить партнёрский статус.

«Теперь наша обновлённая партнёрка очень удобна и для самозанятых. Кроме моментального вывода средств и возможности заключения партнёрства без бумажных носителей, они смогут легко привлекать клиентов с помощью сайта, промокода или реферальных ссылок», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Хостинг-провайдер SpaceWeb запустил партнёрскую программу в 2015 г. Для категории самозанятых хостер удерживает только 6% налоговых отчислений, в то время как остальные физлица выводят средства с налогом 13%. Зарегистрироваться в партнёрской программе SpaceWeb может любой желающий.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Власти России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данных

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Главная организация, управляющая глобальным интернетом, хочет оставить Россию без новых доменов

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Россиян вышвырнут из Wix – старейшего и известнейшего конструктора сайтов. Ранее созданные страницы распубликуют

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/