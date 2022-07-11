«Сбер» запустил решение для онлайн-торговли

«Сбер» запустил решение для интернет-торговли для предпринимателей, занимающихся продажами на маркетплейсах, собственном сайте или в соцсетях. В нём собраны сервисы, которые будут полезны как действующим предпринимателям, так и тем, кто только начинает онлайн-бизнес. Решение включает платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в «Сбере», инструменты приёма онлайн-оплаты «Юkassa», чат-бот для сайта или мессенджера «Сбербизнесбот» и сервис для увеличения конверсии «Сберлид».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, сказал: «Мы постоянно совершенствуем наши продукты и адаптируем их под запросы предпринимателей. Сегодня 30% компаний малого и микробизнеса используют преимущественно онлайн-каналы продаж. Это сфера активно развивается, и поэтому мы предложили онлайн-ретейлерам удобное комплексное решение по типу "Всё в одном", которое избавляет бизнес о рутинных задач и помогает сосредоточиться на развитии своего дела».

Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё — самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Решение для интернет-торговли даёт возможность подключить онлайн-оплату и облачную кассу, а также открыть расчётный счёт с подходящим пакетом услуг: «Только для ИП» (для индивидуальных предпринимателей) или «Набирая обороты» (для юридических лиц). В рамках такого пакета предприниматели могут переводить физлицам и на личный счёт до 800 тыс. руб. в месяц. Во все пакеты услуг включены востребованные нефинансовые сервисы, которые предоставляются бесплатно: «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», «Работа.ру» и «Электронный документооборот».

Принимать платежи по картам, через Sberpay и в кредит на сайте, в мобильном приложении и соцсетях с комиссией от 1% умеет сервис «Юkassa» от финтех-компании «Юmoney».

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«Сбербизнесбот» — облачный сервис на базе искусственного интеллекта (AI) — позволяет компаниям быстро создавать своего чат-бота, который ускорит обработку обращений клиентов, повысит уровень сервиса и оптимизирует расходы. Предпринимателям больше не придётся тратить время на отправку однообразных инструкций каждому клиенту, а покупатели быстрее будут получать ответы на свои вопросы.

А сервис для увеличения конверсии «Сберлид» поможет сделать сайт удобнее для пользователей и удержать клиентов, предлагая им дополнительные товары и скидки и напоминая о товарах в корзине.

Все эти сервисы доступны онлайн, так что для их подключения не нужно посещать отделение банка, а ассортимент будет расширяться.