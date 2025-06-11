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Сбербанк представил новый сервис — «Отзывы Про»

В Сбербанке представили новый сервис — «Отзывы Про». Этот инструмент разработан специально для предпринимателей, которые хотят управлять онлайн-репутацией бизнеса, привлекать клиентов и повышать их лояльность. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По данным исследования RocketData, 84% бизнесменов считают, что положительные отзывы значительно влияют на привлечение новых посетителей и увеличение доходов. Однако раньше следить за отзывами было сложно: приходилось вручную отслеживать десятки платформ, теряя время и упуская важные сигналы клиентов.

Платформа «Отзывы Про» автоматически собирает и обрабатывает отзывы из различных источников, объединяя всю информацию в одном месте. Владельцы получают уведомления о поступающих комментариях, что позволяет реагировать на запросы клиентов и предотвращать появление отрицательных публикаций в открытом доступе.

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Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Эффективность бизнеса определяется не только пониманием потребностей клиента, но и мгновенным реагированием на них. Так, компания, использующая сервис, увеличила свой рейтинг с 4,7 до 4,9 звезд на одной из площадок, снизив долю негативных отзывов и обеспечив регулярный приток положительных оценок. Эффективность обработки отзывов возросла с 23% до 100%, а конверсия предложений оставить отзыв достигла 63%. Использование сервиса позволило значительно улучшить репутацию компании, повысить ее видимость среди потенциальных клиентов и оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами, высвобождая ресурсы для дальнейшего развития бизнеса».

Решение уже интегрировано в личном кабинете клиента в 2ГИС и «Эвотор» в веб-версии и мобильном устройстве.

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